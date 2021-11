Coan, 6e irlandais, domine les Yellow Jackets lors d’une victoire 55-0

Jack Coan a lancé pour 285 verges et deux touchés en un peu plus de la moitié et Notre Dame, numéro 6, a réussi deux touchés défensifs en remportant son sixième match consécutif, 55-0 contre Georgia Tech assiégée samedi.

Coan, un diplômé transféré du Wisconsin, a complété 15 des 20 passes. Il a réussi des touchés en première mi-temps de 52 verges à Michael Mayer et de 20 verges à Logan Diggs alors que les Irlandais ont pris une mi-temps de 45-0. Coan est sorti après une série au troisième quart et a été remplacé par le vrai étudiant de première année Tyler Buchner, qui a arraché une course de 68 verges lors de son premier jeu.

Avec Coan dirigeant l’offensive et la défense irlandaise traquant le quart-arrière de Georgia Tech Jordan Yates tout l’après-midi, Fighting Irish (CFP No. 8) de l’entraîneur Brian Kelly s’est amélioré à 10-1, atteignant le niveau de 10 victoires pour la cinquième saison consécutive en devançant l’entraîneur. Les Yellow Jackets de Geoff Collins (3-8) par une marge de 514-224 verges.

Le blanchissage était le premier à Notre Dame pour le coordinateur défensif de première année Marcus Freeman et le premier par les Irlandais depuis un blanchissage 52-0 du sud de la Floride le 19 septembre de la saison dernière lorsque les Irlandais ont atteint les éliminatoires du football universitaire pour la deuxième fois en trois saisons.

Le secondeur Jack Kiser a réussi un retour d’interception de 43 verges pour un touché pour donner aux Irlandais une avance de 10-0 après le premier des deux placements de Jonathan Doerer. Les Irlandais ont ensuite ajouté un touché de 9 verges exécuté par Kyren Williams, son premier de deux touchés au sol, et une passe de touché de Coan à Mayer pour une avance de 24-0 après le premier quart. Le demi offensif de première année Logan Diggs a inscrit deux touchés au deuxième quart, le deuxième sur une réception de Coan, alors que Notre Dame a ouvert une avance de 45-0 à la mi-temps.

L’ailier défensif diplômé Myron Tagovailoa-Amosa a renvoyé l’échappé de Yates causé par l’ailier défensif Isaiah Foskey sur 70 verges au troisième quart alors que les Irlandais menaient 55-0 après trois quarts. Notre Dame a enregistré deux retours d’interception pour des touchés lors d’une victoire 41-13 contre le Wisconsin plus tôt cette saison.

Yates a lancé pour 96 verges sur 14 des 28 passes.

L’EMPORTER

Georgia Tech: Les Yellow Jackets n’ont pas pu se débrouiller en première mi-temps, totalisant seulement 117 verges alors que Notre Dame harcelait Yates et le demi de première année limité Jahmyr Gibbs, qui a terminé deuxième au niveau national dans les verges polyvalentes à 168 à venir le match, à seulement 40 verges au sol en première mi-temps. Il a terminé avec 58 verges au sol et 122 verges tout usage.

Notre Dame: Les Irlandais n’auraient pas pu jouer beaucoup mieux qu’en première mi-temps, marquant sur leurs six possessions offensives et ajoutant le retour d’interception de 43 verges de Kiser, qui avait l’un des deux retours d’interception pour des touchés contre Wisconsin. Kiser, cependant, a quitté le match au deuxième quart avec une blessure à la jambe.

Les 45 points en première mi-temps ont été les plus marqués par les Irlandais depuis qu’ils ont marqué 45 points contre leur visite à Miami (Ohio) lors d’une victoire 52-17 en 2017. La ligne défensive irlandaise avait sept de ses quarts pressés à la mi-temps.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

En fonction du résultat des matchs ultérieurs, Notre Dame a probablement consolidé son classement n ° 6 dans le classement de l’Associated Press et gagnerait probablement une place mardi dans le classement du football universitaire avec la défaite 56-7 de l’État de l’Ohio contre l’État n ° 7 du Michigan.

SUIVANT

Georgia Tech: Hébergez la Géorgie n ° 1 samedi.

Notre-Dame : à Stanford samedi.