Cobayes célèbres : Richard Branson et Jeff Bezos partent dans l’espace

Malheureusement, on sait que de telles auto-expérimentations par des médecins et d’autres biologistes ont également entraîné peu de décès.

Par le Dr Ajey Lele

Dans cette phase continue de l’épidémie de Covid-19, il y a eu beaucoup de discussions sur divers aspects du développement de vaccins. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont dû volontairement se proposer comme «sujet» pour tester les vaccins Covid-19. Cependant, il y a plusieurs décennies, lorsque la science médicale était encore en cours d’évolution, il y avait beaucoup de dangers associés aux tests de vaccins ou de nouveaux médicaments sur les humains. Au cours de cette période, dans divers cas, il a été observé que les scientifiques et les médecins qui expérimentaient des vaccins et des développements de médicaments finissaient en fait par les tester sur eux-mêmes pour vérifier l’efficacité de leurs recherches. C’est leur courage, qui mérite d’être complimenté, qui a finalement conduit à la découverte de nombreux vaccins. Malheureusement, on sait que de telles auto-expérimentations par des médecins et d’autres biologistes ont également entraîné peu de décès.

Les 11 et 20 juillet 2021, deux missions spatiales commerciales majeures sont prévues. Les dirigeants de grandes maisons d’affaires, à savoir Virgin Group et Amazon, se rendraient dans l’espace pour démontrer la crédibilité du vaisseau spatial de leur entreprise. Sir Richard Branson de Virgin Atlantic et M. Jeff Bezos d’Amazon ont créé des sociétés appelées Virgin Galactic et Blue Origin, respectivement pour entreprendre des voyages spatiaux commerciaux et maintenant ces deux hommes d’affaires célèbres vont entreprendre des aventures spatiales.

Virgin Galactic est une société de vols spatiaux américano-britannique lancée vers 2004 avec de grands projets ambitieux comme avoir le premier vol dans l’espace d’ici la fin de 2009. Mais, ils ont vite compris que même le transport spatial suborbital est une question de science des fusées, difficile à maîtriser rapidement. Certaines de leurs premières tentatives ont échoué. Leur vaisseau spatial, le VSS Enterprise, s’est écrasé le 31 octobre 2014, tuant un pilote. Au cours des six dernières années, le SpaceShipTwo de remplacement appelé VSS Unity a effectué divers tests et maintenant, le 11 juillet 2021, un vol d’essai est prévu, qui est une mission avec équipage complet, dont Richard Branson.

Blue Origin a été fondée par Jeff Bezos en 2000. Sauf quelques problèmes techniques au cours de la phase initiale, la société progresse lentement mais régulièrement vers le développement et les tests du véhicule pour les voyages spatiaux. Après 2015, ils ont réussi à effectuer divers tests de vol spatial et d’atterrissage sous-orbitaux pour leur véhicule appelé New Shepard. Désormais, la mission New Shepard avec Jeff Bezos à bord devrait être lancée le 20 juillet, jour du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

Il est très important de prendre note de ces deux missions, où les propriétaires des entreprises ont effectivement mis leur vie en jeu. Le marché du tourisme spatial pour la journée est presque inexistant, mais devrait croître rapidement. Les clients attendus, durant la phase initiale, pourraient être majoritairement des célébrités, des ultra-riches et des chercheurs privés soutenus par l’industrie. On s’attend à ce que le volume du marché dans un avenir proche ne soit pas très important, mais les marges bénéficiaires pourraient être encourageantes. Si ces deux missions réussissent, cela contribuerait certainement à stimuler considérablement le marché du tourisme spatial.

En termes simples, le tourisme spatial pourrait être considéré comme un acte de voyage dans l’espace à des fins de divertissement. Les lancements de VirginGalactic et Blue Origin seraient propulsés par des fusées et capables de transporter jusqu’à six passagers sur un vol. Cependant, leurs profils de mission sont différents. Les deux vols seraient des vols suborbitaux d’une durée de quelques minutes seulement. Ce vol offrirait l’expérience de l’apesanteur et permettrait aux passagers de voir les contours de la terre.

Selon un rapport (UBS, Suisse), les voyages spatiaux suborbitaux et orbitaux ensemble ont une valeur de marché potentielle de 3 milliards de dollars d’ici 2030. Alors que le cabinet de conseil en industrie spatiale Northern Sky Research s’attend à ce que le marché du tourisme suborbital soit de 2,8 milliards de dollars d’ici 2028.

En dehors de ces deux messieurs, une autre personne qui fait les gros titres est Elon Musk de SpaceX. Cette entreprise a fait de gros progrès en peu de temps. Ils ont entrepris avec succès des missions robotiques et humaines vers la Station spatiale internationale (ISS). Pour SpaceX, le plus grand défi sera de concevoir, développer et entreprendre des missions en équipage sur Mars. Elon Musk devrait visiter Mars lui-même.

Les voyages dans l’espace ont toujours été un fantasme pour les humains. À l’heure actuelle, les entrepreneurs de l’industrie spatiale investissent beaucoup pour réaliser ce rêve. On s’attend à ce que deux à trois types de véhicules différents soient disponibles dans un proche avenir pour entreprendre des voyages dans l’espace. Cela pourrait également aider à réduire le coût du voyage. Tout cela augmenterait considérablement le marché du tourisme spatial. Sir Richard Branson et M. Jeff Bezos doivent être félicités pour avoir montré le courage de montrer l’exemple afin de démontrer les capacités de leurs entreprises respectives en particulier et de populariser le tourisme spatial en général.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.