Cobie Livestream lève 800000 $ en crypto-monnaie pour payer le traitement du cancer infantile

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Cobie, l’hôte du podcast Uponly et une personnalité populaire de crypto Twitter, a organisé une session de collecte de fonds pour John Oliver, un enfant de six ans qui lutte actuellement contre la leucémie. L’initiative a été assez fructueuse, a attiré l’attention de personnes comme Sam Bankman Fried, cadre de FTX, et a réussi à collecter plus de 800 000 $ pour payer le traitement d’Oliver.

Cobie Livestream Mob a levé 800 K $

Cobie, alias «Crypto Cobain», a organisé un événement de diffusion en direct pour John Oliver Zippay, un enfant de 6 ans qui lutte actuellement contre la leucémie. L’idée de collecter des fonds pour le garçon est venue d’un autre influenceur crypto Twitter surnommé “Ice Bagz”. L’expert en crypto Ice Bagz a vu l’histoire de John Zippay et a décidé de contribuer à la famille du garçon en s’occupant des factures médicales en raison de la situation.

L’événement de collecte de fonds a été un énorme succès et a réussi à attirer l’attention de tous les coins de crypto Twitter. L’un des faits saillants a été l’apparition de Sam Bankman Fried, PDG de FTX Exchange, qui a fait don de 12 éther à la cause d’une valeur de 40 000 $ au moment du don. Cela s’est rapidement intensifié et, à la fin, la famille a réussi à obtenir plus de 800000 dollars d’éther et d’autres jetons basés sur Ethereum (ETH), y compris USDC et tether (USDT), entre autres.

Ce n’est pas la première fois que Cobie fait quelque chose comme ça. Une fois, il a attaqué le flux en direct de Cameron Ferguson, un musicien de Twitch, menant à une collecte de fonds pour lui donner 85000 $ en crypto-monnaie en avril dernier. Et dans une autre émission en direct, il a dirigé le raid sur Mela Bee, une chanteuse de Twitch qui a réussi à obtenir 250 000 $ de dons.

Qui est John Zippay?

John Zippay, le garçon qui a reçu des dons, est un garçon qui est apparu dans une vidéo devenue virale en 2020. La vidéo le montrait recevant une ovation debout de ses amis et retournant à son école après six mois de chimiothérapie. Cela a été une lutte de quatre ans pour sa famille, qui a dû payer pour tous ses traitements et soins.

JO continue d’en inspirer beaucoup et sa bataille contre le cancer est un message d’ESPOIR. Du fond du cœur, nous tenons à remercier tous ceux qui ont aidé à soutenir notre famille et lui ont donné un bel avenir. pic.twitter.com/4rGybrTVDQ – John Zippay (@john_zippay) 14 mai 2021

La famille du garçon était ravie après la diffusion en direct de Cobie, et même John a remercié “crypto Twitter” avec une bannière colorée et un sourire, montrant que la crypto-monnaie peut également être utilisée pour aider les personnes dans le besoin.

Que pensez-vous de Cobie levant 800 000 $ pour John Zippay? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/cobie-twitter-raises-800k-to-pay-childs-cancer-treatment/