Cobie Smulders reviendra en tant que Maria Hill dans l’invasion secrète de Marvel

Le personnage de MCU de Cobie Smulders, Maria Hill, a été vu pour la dernière fois dans Spider-Man: loin de chez soi en 2019. Smulders reprendra à nouveau son rôle de Hill pour la prochaine série Disney + Secret Invasion, rapporte Deadline.

Maria Hill a fait partie intégrante de la machine d’espionnage de Nick Fury pendant et après l’époque du SHIELD, apparaissant dans les films Avengers, Agents du SHIELD et plus récemment Spider-Man: Far From Home et Marvel’s What If…? Techniquement, cependant, ce n’était pas Maria elle-même dans Far From Home. Au lieu de cela, c’était le Skrull Soren, qui est apparu pour la première fois dans Capitaine Marvel, interprété dans les deux par Sharon Blynn. Soren et Talos se faisaient passer pour Hill et Fury, apparemment pour les protéger contre le subterfuge de Mysterio, mais cela pourrait être lié à une invasion secrète maintenant que le Flerken est sorti du sac.

Maintenant, Smulders retrouve Samuel L. Jackson et rejoint d’autres membres de la distribution de Secret Invasion Ben Mendelsohn (Talos dans Captain Marvel et Spider-Man: Far From Home), Olivia Colman, Emilia Clark, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald et Killian Scott . Alors que Smulders, Jackson et Mendelsohn reprennent leurs rôles, les rôles des autres acteurs annoncés sont encore inconnus.

De même, Marvel garde secrets les détails de l’intrigue de Secret Invasion. Ce scénario était énorme dans les bandes dessinées et dépeint les Skrulls infiltrant la terre en remplaçant les héros et les membres de haut niveau des gouvernements. Dans le MCU, cependant, les Skrulls ont souvent été décrits comme opprimés par les Kree (Captain Marvel) et en alliance active avec la Terre (Spider-Man: Far From Home). Bien qu’il y ait toujours un potentiel de révélation surprise ou de trahison à l’avenir – peut-être que Fury est en fait un captif de Skrull, qui peut le dire – rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent ne laisse présager un prochain virage du talon.

L’invasion secrète devrait actuellement frapper Disney + dans le courant de 2022.