Cobie Smulders revient en tant qu’agent Maria Hill pour Secret Invasion – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Cobie Smulders, l’actrice canado-américaine qui incarne Maria Hill dans le MCU depuis 2012, sera de retour pour la série Secret Invasion, l’une des prochaines séries Marvel Studios pour Disney + qui adaptera librement la bande dessinée du même nom. . A) Oui. Le retour de l’ex-agent du SHIELD est confirmé, partageant l’écran avec Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, qui reviennent également en tant que Nick Fury et Talos, respectivement. C’est ainsi que le médium Deadline le recueille, assurant que les détails du retour du personnage sont pour l’instant un mystère.

Ainsi, pour se souvenir de la dernière apparition de Maria Hill dans l’UCM il faut remonter aux funérailles de Tony Stark à la fin d’Avengers Endgame, où l’ex-agent du SHIELD a rencontré le reste des protagonistes survivants des trois premières phases de l’univers cinématographique Marvel. pour virer Iron Man. Bien que l’actrice ait également eu un petit rôle dans Spider-Man: Far from home, bien qu’en réalité son personnage était Soren, un couple de Talos, un Skrull qui se faisait passer pour elle.

En revanche, ce n’est pas la première fois que Cobie Smulders participe à une série Marvel, puisqu’elle a déjà joué dans le passé Maria Hill dans Agents of SHIELD, une série Marvel Television dont on n’a jamais clairement su si elle en faisait partie ou non. de la série Canon de l’UCM. Quoi qu’il en soit, l’actrice rejoint d’autres grands noms comme Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald et Killian Scott pour compléter un casting plus que marquant.

Récemment, Marvel Studios a partagé une première image du nouveau look de Nick Fury pour Secret Invasion, une série qui pour le moment n’a pas de date de sortie mais pourrait bien atteindre la plateforme de streaming fin 2022 ou début 2023.

