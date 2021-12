Cobie Smulders se présente pour le devoir dans une invasion secrète

Très bien, fans de Marvel, votre premier cadeau de vacances de la saison est arrivé : Maria Hill est de retour.

Nos vœux ont été officiellement exaucés ! Le 1er décembre, Deadline a annoncé que Cobie smulders se réunira avec Samuel L. JacksonNick Fury, alors qu’elle reprend son rôle de Hill dans la prochaine mini-série de Marvel, Secret Invasion. Cette nouvelle fait suite à la représentation de Hill par Smulders dans Captain America: Civil War, Spider-Man: Far From Home et tous les films Avengers.

L’événement comique croisé présente également Skrull Talos, joué par Ben mendelsohn, que les téléspectateurs ont rencontré pour la première fois dans Captain Marvel. « La série d’événements comiques croisés présente une faction de Skrulls qui changent de forme et qui infiltrent la Terre depuis des années », selon la description de l’émission par le streamer.

Le drame d’aventure déposé par des célébrités, dont la première est prévue en 2022, met également en vedette Olivia Colman, Emilia Clarke, Christophe McDonald, Kingsley ben-adir et Killian Scott.

Colman, Claire et Cobie ? Gardez-nous une place au théâtre sur le canapé !