Cobra Kai Cast: où vous avez déjà vu les acteurs, y compris les stars originales du karaté Kid

Paul Walter Hauser (Raymond “Stingray”)

Jouant le rôle de Raymond, c’est-à-dire “Stingray”, un nouveau membre du dojo Cobra Kai, Paul Walter Hauser était un personnage secondaire dans la deuxième saison de cette ancienne série YouTube. Plus particulièrement, Hauser a endossé le rôle-titre dans Richard Jewell de Clint Eastwood, ce qui a rehaussé son profil. Il est également apparu dans I, Tonya, Late Night, Super Troopers 2, BlacKkKlansman, Beats, Virginia et iSteve. L’année dernière, Hauser a été vu dans Songbird, Adam et Da 5 Bloods de Netflix. Cette année, l’acteur a joué dans Cruella, Silk Road et Eat Wheaties ! Ensuite, il sera vu dans Queenpins et Delia’s Gone.

À la télévision, Paul Walter Hauser est apparu dans Reno 911 !, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Night Shift, Key & Peele, It’s Always Sunny in Philadelphia, Community, Kingdom et Superstore. En dehors du jeu d’acteur, Hauser a écrit, produit et réalisé des courts métrages, dont Kiss Me When I’m Down en 2017, Messy en 2018 et Heirloom en 2019.

