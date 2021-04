Cobra Kai Saison 4: 7 choses rapides que nous savons sur l’émission Netflix

Vanessa Rubio et Peyton List deviendront des habitués de la série dans la saison 4 de Cobra Kai

Je suis à peu près sûr que nous pouvons tous garantir que la plupart des personnages principaux que nous avons appris à aimer au cours des deux dernières saisons reviendront, en particulier les personnages classiques Johnny et Daniel, ainsi que leurs enfants et étudiants. Mais, deux personnages, qui sont principalement restés sur la touche pendant un certain temps, sont finalement promus au statut de personnage principal dans la saison 4 de Cobra Kai.

Selon Deadline, Vanessa Rubio, qui joue Carmen Diez, la mère de Miguel qui travaille extrêmement dur et qui existe depuis la saison 1, est enfin promue au casting principal. Parallèlement à cela, Peyton List joue le rôle de Tory Nichols, une adolescente troublée qui n’a pas peur de se battre pour ce en quoi elle croit.