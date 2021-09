Cobra Kai Saison 4 obtient sa première bande-annonce, date de sortie en décembre

in

Alors que nous avons eu la saison 3 de Cobra Kai plus tôt cette année, il semble que cela fait bien trop longtemps que la suite de Karate Kid a publié de nouveaux épisodes. Heureusement, la sécheresse touche à sa fin, grâce à l’événement Tudum de Netflix. Le service de streaming a dévoilé la première bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai et, encore mieux, Netflix a annoncé que les nouveaux épisodes sortiront tous le 31 décembre.

La bande-annonce, que vous pouvez visionner ci-dessous, est un pur bonheur pour les fans de la série. Comme vous vous en souvenez peut-être, la saison 3 s’est terminée avec Johnny (William Zabka) et Daniel (Ralph Macchio) unissant leurs forces pour unir leurs dojos respectifs dans une bataille contre Kreese (Martin Kove) et Cobra Kai. Maintenant, en regardant vers l’avenir, les anciens ennemis Daniel et Johnny trouvent des moyens de travailler ensemble, même si cela ne se passe pas aussi bien qu’on pourrait l’espérer – cela ne devrait cependant pas être une grande surprise.

L’objectif pour eux est de former suffisamment leurs élèves pour vaincre Cobra Kai lors du prochain tournoi de karaté All-Valley. Cependant, ce qu’ils ne savent pas, c’est si Kreese a un atout dans sa manche. Thomas Ian Griffith reprend son rôle du méchant Terry Silver de Karate Kid Part III dans la nouvelle saison, venant à nouveau en aide à son meilleur ami de longue date Kreese. Sur Cobra Kai, une version beaucoup plus jeune de Silver a été introduite la saison dernière lors des flashbacks sur l’époque de Kreese pendant la guerre du Vietnam.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela va être une saison explosive. Bien sûr, ce ne sera pas le dernier. Cobra Kai a déjà été renouvelé pour la saison 5, qui sera tournée plus tard cette année.

La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée le 31 décembre sur Netflix.