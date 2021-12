« Cobrita » Luna défie Jackie Nava

Le monarque universel des poids coq WBC, Yuliahn ‘Cobrita’ Luna prévoit une année 2022 dans un grand plan et lance initialement un défi à l’historique Jackie Nava à affronter dans les premiers mois de l’année prochaine, et cela entraînerait un duel qui appellerait puissamment l’attention.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il a disputé trois combats depuis qu’il a remporté la couronne mondiale et a réussi à augmenter ses compétences de manière exponentielle, en gardant toujours à l’esprit de se mesurer aux meilleurs.

Avec une marque de 22 victoires dont 4 via du chloroforme pur, Luna Ávila n’exclut pas d’unifier la couronne avec l’un des monarques qui règnent à 118 livres, après avoir affronté un duel qui serait d’une grande technique et explosivité pour les Aztèques. Princesse’.

Double championne du monde dans différentes catégories (coq et super poids coq), la belle et grêle Lagunera est devenue une figure à suivre après avoir détrôné dans un combat mémorable une référence de la boxe féminine dans le monde, la multiple championne du monde Mariana ‘Barby’ Juárez dans la paradisiaque Cancun.

Formé par son père Julio Luna; La ‘Cobrita’ est propriétaire d’un style voyant et efficace qui plaît forcément au fan exigeant, qui fréquente de plus en plus les cartes de boxe avec des gants roses puisque les dames se sont avérées être une garantie de spectacle entre les seize cordes.