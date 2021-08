Coca-Cola et State Farm se retirent de l’Overwatch League

in

Par Sherif Saed

6 août 2021 08:53 GMT

Deux sponsors majeurs de l’Overwatch League l’abandonnent.

Coca-Cola et State Farm ont tous deux déclaré qu’ils se retiraient des partenariats avec le tournoi d’esports de Blizzard, le Ligue Overwatch, à la suite du procès de l’État de Californie contre Activision Blizzard pour discrimination et harcèlement sexuel dans ses studios.

Le Washington Post rapporte que les deux marques réévaluent actuellement leurs parrainages. State Farm, une compagnie d’assurance, est un sponsor de l’Overwatch League depuis 2019. La société a déclaré à WaPo qu’elle avait demandé qu'”aucune publicité ne soit diffusée pendant les matchs de ce week-end”.

Bien que Coca-Cola n’ait pas précisé s’il continuerait à parrainer l’Overwatch League, la société a déclaré dans un communiqué : « Nous travaillons avec nos partenaires de Blizzard alors que nous prenons un peu de recul pour revoir nos plans futurs et programmes.”

La nouvelle intervient dans le sillage de T-Mobile, un autre sponsor de l’Overwatch League et de la Call of Duty League, qui retire sa marque des diffusions et oblige les joueurs à dissimuler ses logos sur les maillots des équipes.

Bien que T-Mobile n’apparaisse plus sur le site Web de la COD League, Coca-Cola et State Farm restent sur la liste des partenaires sur le site Web de l’Overwatch League, bien que cela puisse changer bientôt.

Les sponsors de la ligue ne sont pas le seul partenaire d’Activision Blizzard à prendre connaissance du procès. L’éditeur est poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête.

Les ramifications du procès ont créé une situation en constante évolution chez Activision Blizzard. Le PDG Bobby Kotick a promis un changement et un audit indépendant par un cabinet d’avocats qui a la réputation de briser les syndicats dans les grandes entreprises. De nombreux travailleurs ont trouvé que la déclaration de Kotick n’avait pas répondu à leurs demandes, et il y a des signes qu’un groupe de négociation collective commence à se former.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, et son directeur des ressources humaines de longue date, Jesse Meschuk, ont tous deux été évincés.

