Coca Cola HBC conclut un accord avec l’Egypte après une hausse des bénéfices au premier semestre

Multi can packs de Coca Cola et Diet Coke sont vus en vente dans un magasin de services d’autoroute, Reading, Grande-Bretagne

Coca Cola HBC (CCH.L) a accepté jeudi d’acheter une participation majoritaire dans Coca-Cola Bottling Company of Egypt pour 427 millions de dollars après que l’embouteilleur de boissons non alcoolisées basé en Suisse a annoncé une augmentation de ses bénéfices semestriels.

Une unité de HBC achètera environ 94,7% de la société égyptienne à ses principaux actionnaires, notamment les filiales de The Coca-Cola Co (KO.N) et MAC Beverages, a déclaré HBC.

L’accord, qui permettrait à HBC de se développer sur son plus grand marché, le Nigeria et de se développer en Égypte, a été annoncé peu de temps après que la société a annoncé une augmentation de près de 68% de son bénéfice d’exploitation comparable à 350,3 millions d’euros pour le semestre clos le 2 juillet.

La société, qui embouteille et vend des boissons Coca-Cola Co dans 28 pays et est détenue à 23,16 % par la société américaine, a averti que les marges bénéficiaires d’exploitation seraient inférieures au second semestre par rapport à l’année précédente en raison de l’inflation croissante des coûts.

Néanmoins, la société s’attend à ce que les marges augmentent de 20 à 30 points de base en 2021, grâce à la vigueur du premier semestre et à mesure que les revenus devraient se redresser, les gens mangeant et buvant davantage à mesure que les restrictions seront levées.

Le PDG de HBC, Zoran Bogdanovic, a déclaré à . que la hausse des coûts des matières premières devrait se poursuivre jusqu’en 2022.

“Compte tenu de la hausse de l’inflation des coûts des intrants, nous avons du mal à voir un risque à la hausse sur les attentes de marge du consensus au cours de l’EX22”, ont déclaré les analystes de Jefferies.

Une multitude de facteurs, notamment des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et une demande croissante, ont fait grimper les prix des matières premières, forçant les entreprises d’aliments emballés telles que PepsiCo (PEP.O) et son rival Coca-Cola Co à répercuter les coûts sur les consommateurs.

HBC a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’accord avec l’Égypte augmente ses bénéfices à court terme.