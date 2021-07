Coca-Cola s’associe à Tafi pour la Journée de l’amitié NFT

Tafi, un fabricant d’avatars chez Decentraland, s’est associé à Coca-Cola pour produire des vêtements virtuels de marque sous forme de jetons non fongibles (NFT), y compris une veste d’avatar « portable ». Il s’agit de la première collection NFT de Coca Cola, qui commémorera la Journée internationale de l’amitié. Le produit de la vente aux enchères ira aux Jeux olympiques spéciaux.

Coca-Cola s’associe à Tafi

Coca-Cola s’est associé à la société d’art numérique et d’avatar Tafi pour lancer sa première collection de NFT, ou jetons non consommables. Les NFT sont des objets de collection numériques uniques qui existent sur la blockchain et représentent différents types de fichiers tels que des images, de l’audio et de la vidéo.

Le produit de la vente ira au partenaire de longue date de Coca-Cola, Special Olympics International. Dans un communiqué de presse, Selman Careaga, président de Global Coca-Cola Trademark, a déclaré :

«Nous sommes ravis de partager nos premiers NFT avec le métaverse, où de nouvelles amitiés se nouent de nouvelles manières sur de nouveaux mondes, et de soutenir notre ami et partenaire de longue date, Special Olympics International. Chaque NFT a été créé pour célébrer les éléments fondamentaux de la marque Coca-Cola, réinterprétés pour un monde virtuel de manières nouvelles et passionnantes. »

Coca-Cola lance la collection pour marquer la Journée internationale de l’amitié le 30 juillet. Comprend une « boîte au trésor » NFT avec des vêtements numériques conçus par Tafi.

La Coca-Cola Friendship Box est une version numérique d’un distributeur automatique à collectionner qui comprend trois actifs numériques uniques : une veste à bulles Coca-Cola personnalisée pouvant être portée dans le monde virtuel Decentraland ; Le Sound Visualizer, qui capture différents signaux audio tels que le claquement d’une bouteille en cours d’ouverture ou le son d’une boisson gazeuse versée sur de la glace ; et L’Amitié.

L’entreprise investit dans la Blockchain depuis des années

Bien que la marque Coca-Cola ait été critiquée ces dernières années, la firme de 129 ans reste l’une des entreprises mondiales intéressées par le potentiel de la technologie blockchain.

« Coca-Cola est l’une des marques les plus à collectionner au monde, partageant son riche héritage avec les consommateurs à travers de simples moments de joie depuis des décennies », a déclaré Selman Careaga, président de la marque mondiale Coca-Cola. “Nous sommes ravis de partager nos premiers NFT avec le métaverse, où de nouvelles amitiés se nouent de nouvelles manières dans de nouveaux mondes, à l’occasion de la Journée internationale de l’amitié et en soutien à notre ami et partenaire de longue date, Special Olympics.”

Coca-Cola Amatil s’est associé à Centrapay en juin 2020 pour permettre aux Australiens et aux Néo-Zélandais d’acheter du Coca-Cola dans des distributeurs automatiques utilisant le bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies.