Coca-Cola va augmenter les prix, citant les coûts associés à la pandémie ⋆ .

Coca-Cola dit qu’il augmentera les prix de ses boissons l’année prochaine pour compenser le coût d’emballage de ses produits pendant la pandémie.

Le PDG de Coca-Cola, James Quincey, a annoncé lundi l’augmentation sur CNBC lundi. Cependant, il n’a pas précisé de combien ni quels produits seraient affectés

«Nous sommes bien couverts en ’21, mais il y a une pression accrue pour ’22, et il faudra donc qu’il y ait des augmentations de prix», a-t-il déclaré. «Nous avons l’intention de les gérer intelligemment, en réfléchissant à la façon dont nous utilisons les tailles d’emballage et en optimisant réellement les prix pour les consommateurs.»

L’augmentation des coûts annoncée fait suite à l’opposition publique de la société à une loi électorale récemment adoptée en Géorgie, qui tente de sécuriser davantage le système électoral de l’État, mais a fait l’objet de critiques car elle semble restreindre le vote, en particulier parmi les minorités.

Les coûts auxquels Quincey fait référence sont appelés «coûts des produits de base» et sont ce que les entreprises utilisent pour déterminer le prix final de leurs produits, en fonction du prix des matériaux utilisés pour fabriquer un produit, comme le plastique utilisé pour fabriquer des bouteilles de soda.

Pendant la pandémie, Coca-Cola s’est éloigné de la mise en bouteille de produits dans des conteneurs plus petits, comme il le faisait avant que la pandémie ne frappe en mars 2020, mais vers des conteneurs plus faciles à acheter et à empiler en vrac pour les consommateurs.

La dernière fois que la société de boissons a émis une augmentation de prix, c’était en 2018 et a cité les tarifs sur l’aluminium de l’ancien président Trump comme cause.

Bien que également selon les rapports sur les bénéfices acquis par CNBC, Coca-Cola a déclaré que ses ventes avaient atteint les niveaux d’avant mars 2019, rapportant un chiffre d’affaires de 9,02 milliards de dollars, contre 8,6 milliards de dollars attendus.