Coccinelle va lancer un nouveau produit, stratégie de communication – WWD

MILAN — Coccinelle pense que « l’avenir est sans limites ».

Avec cette affirmation, la marque italienne de sacs à main et d’accessoires a connu plusieurs changements, et le directeur de l’exploitation, Emanuele Mazzotta, s’est concentré sur une stratégie centrée sur le client, en rationalisant l’offre de produits de la marque et en renforçant son équipe de merchandising.

« Nous nous sommes éloignés de la distribution précédente axée sur la vente en gros et avons réalisé que nous devions modifier le produit et le rendre plus attrayant », a expliqué Mazzotta. « Nous avons identifié des éléments distinctifs de Coccinelle, comme le médiator, que nous avons mis en valeur tout au long des collections comme une fermeture, par exemple. Nous avons injecté plus de cohérence et nous constatons déjà un retour positif sur ces changements. »

Pour promouvoir le nouveau produit, Coccinelle opte pour une communication « moins brillante », « plus dans l’air du temps et des clients », a déclaré le dirigeant.

En phase avec cette vision, l’entreprise lance la Coccinelle pour le projet international Barbie. “Barbie a également changé au fil des ans, se rapprochant des vraies femmes et en phase avec les modèles changeants, y compris les différentes formes de corps et les poupées handicapées. Ensemble, nous voulons donner un message fort et clair pour promouvoir la diversité et l’inclusion.

Lundi, Coccinelle lancera son Bag Manifesto dans tous ses canaux de distribution, y compris en ligne, avec des vitrines dédiées. La société a fait appel à 180 ambassadeurs internationaux et 200 ambassadeurs italiens, impliquant 25 pays. “L’objectif est de faire tomber les barrières”, a déclaré Mazzotta. « L’idée est que si vous croyez en vous, vous réussirez. La diversité est une valeur et non une limite, c’est le concept.

Ce message positif est par exemple véhiculé par Kimi, un mannequin russe atteint d’albinisme, ou le mannequin et influenceuse Nina Rima, dont la jambe a été amputée suite à un accident.

Mazziotta a souligné que Coccinelle a promu la diversité dans le passé, mais c’est la «première fois que le message est si fort. Aujourd’hui, ce n’est plus un choix, c’est un devoir. Nous voulons nous ranger du côté des femmes dans une dimension sans stéréotypes, régie par l’acceptation de soi.

Le sac Coccinelle pour Barbie Manifesto est fait de toile de nylon solide, avec des poignées en cuir et un ruban gros-grain féminin.

Les mots « The Future is Limitless » ressortent en caractères de style graffiti sur le sac, rose sur noir, noir sur rose.

A l’intérieur du sac se trouve une étiquette Barbie Rose et la couleur de la boite contenant le sac est de la même couleur. L’article est vendu 120 euros.

Coccinelle a connu une augmentation des ventes en ligne, une croissance élevée à deux chiffres depuis 2020. Dans le même temps, Mazzotta a déclaré que la société croyait toujours au commerce de détail physique. Coccinelle compte 125 magasins et la marque est disponible dans 1 000 points de vente.

L’Italie représente 45 % du chiffre d’affaires et le reste de l’Europe est un marché fort pour la marque, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, ainsi qu’en Europe de l’Est et en Russie.

Des pop-ups ont récemment été ouverts à Tokyo et à Osaka, et la marque a une activité en ligne dynamique en Corée.

Les ventes directes en ligne représentent 10% du total, tandis que les ventes via des plateformes de commerce électronique tierces atteignent 20% du total. En ligne, Coccinelle a introduit un service appelé acheter maintenant, payer demain, a déclaré Mazzotta.

Admettant un revers dû à la pandémie de coronavirus, l’exécutif a déclaré que l’objectif est de revenir aux niveaux de 2019 en 2021 ou dans la première partie de 2022. “Il y a les bases pour le faire”, a-t-il déclaré.

En 2019, le chiffre d’affaires avoisinait les 100 millions d’euros.

Coccinelle a été fondée en 1978 à Sala Baganza, près de Parme, en Italie, par la famille Mazzieri. En 2012, le fonds coréen E-Land a racheté la société et la famille Mazzieri s’est retirée.