Cochin Shipyard lance cinq navires en une seule fois à Kochi

Le constructeur naval Cochin Shipyard Limited (CSL) a lancé mercredi cinq navires d’un seul coup depuis son quai de construction à Kochi.

CSL a réalisé cet exploit rare, au milieu de la pandémie de Covid -19 et des restrictions de verrouillage, a déclaré Madhu S Nair, CMD, CSL.

Les navires lancés sont trois “Floating Border Outpost Vessels (FBOP)” pour la Force de sécurité des frontières et deux mini-cargos de 8000 DWT pour JSW Shipping & Logistics. En novembre 2020, CSL avait également lancé cinq navires d’un seul coup.

« Les trois FBOP sont importants pour la nation car ils servent de stations de base stratégiques aux frontières. Nous sommes fiers de construire ces navires localement pour la sécurité du pays. Les navires JSW, quant à eux, stimuleront l’activité sur les voies navigables côtières et intérieures. Nous sommes heureux de nous associer à JSW qui a mis en place les systèmes de transport côtier et intérieur les plus ambitieux du pays », a-t-il ajouté.

