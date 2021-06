Cockapoo, le meme-token utile qui va changer l’industrie du caca de chien

Comparer

Cockapoo est un projet communautaire, conçu pour promouvoir la croissance et la rentabilité à long terme pour ses propriétaires et la communauté. L’équipe croit en une approche utilitaire, prenant des décisions basées sur ce qui apporte le plus de valeur à nos détenteurs.

Il s’agit d’un jeton BEP20 qui fonctionne sur Binance-Smart-Chain avec un concept déflationniste qui facture des frais de transaction de 8%. La commission se décompose en une redistribution de 2%, une allocation LP de 4%, un burnout de 1% et une allocation de 1% à son fonds de fonctionnement et de développement.

Plateforme NFT

Ils développent actuellement une plate-forme NFT socialisée qui permettra aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de collaborer facilement sur des projets. Ils développent également une application mobile qui permettra les paiements P2P pour l’élimination des déjections canines dans les rues et les parcs. Oui, ils monétisent les crottes de chien et le nettoyage des parcs.

Son application mobile est actuellement en cours de développement et permettra de promouvoir, encourager et standardiser l’élimination appropriée des déchets canins. L’application permettra aux membres de la communauté d’envoyer des paiements à d’autres membres et professionnels pour l’enlèvement des déchets. Une partie de votre fonds de fonctionnement et de développement financera directement l’élimination des déchets via l’application. L’application est conçue pour créer des communautés soucieuses de l’intégrité de leurs parcs canins locaux. Les mises à jour ultérieures de l’application permettront des expériences communautaires plus socialisées, telles que la planification de dates pour les chiens de races et de styles de jeu similaires.

La mission

Votre mission est d’aider à éliminer les déchets canins et à rendre le monde plus propre. Ils prévoient de le faire en standardisant et en encourageant l’élimination des crottes de chien via une application mobile, ainsi qu’en nettoyant et en désinfectant directement les parcs pour chiens dans le monde entier grâce à nos contributions caritatives. Croyez-le ou non, les déchets canins sont un problème sérieux, il suffit de regarder les statistiques.

