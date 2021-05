Cocker spaniel meurt presque après avoir avalé une brochette de barbecue de 18 cm ⋆ .

Julie a repéré Bobby rapidement en train de voler la brochette et de l’avaler en entier (Photo: Vétérinaires maintenant)

Avec un temps ensoleillé et un jour férié aujourd’hui, vous pourriez être tenté de sortir le barbecue.

Mais un propriétaire d’animal avertit les autres de garder un œil sur les animaux après que son cocker a attrapé une brochette en bois et l’a avalée entière, perforant la muqueuse de son estomac.

Pooch Bobby, qui a presque 10 ans, a eu besoin d’une intervention chirurgicale vitale car il s’est coincé en lui.

La propriétaire Julie Sykes, de Doncaster, a vu la brochette en forme de pointe disparaître dans la gorge de Bobby quand il l’a attrapée à son fils Harvey alors que la famille célébrait le 11e anniversaire de Harvey.

Sans surprise, Bobby est rapidement devenu mal à l’aise et réticent à s’asseoir, nécessitant un rendez-vous d’urgence à la clinique d’urgence Vets Now à Doncaster.

Le personnel a examiné Bobby et a dit à Julie que la chirurgie serait la meilleure option.

Julie et Bobby (Photo: Vétérinaires maintenant)



Bobby the Cocker Spaniel a sorti la brochette de l’assiette (Photo: Vétérinaires maintenant)

Comme la brochette était en bois, ils n’ont pas pu la voir au préalable sur les radiographies.

Bobby a été anesthésié puis, le vétérinaire a ouvert son estomac et a immédiatement découvert que la brochette l’avait perforé – provoquant une inflammation sévère de son abdomen.

Heureusement, elle a réussi à séparer soigneusement la brochette en un seul morceau avant qu’elle ne puisse faire plus de dégâts.

La cicatrice de Bobby après la chirurgie (Photo: Vétérinaires maintenant)



Heureusement, Bobby va bien maintenant (Image: Vets Now)

L’incision de Bobby a été fermée et il a été étroitement surveillé pendant le reste de la nuit.

Heureusement, le lendemain matin, il était assez bien pour être transféré chez les vétérinaires de jour réguliers de Julie.

Après quatre jours là-bas, il a pu rentrer chez lui et il est maintenant revenu à son état normal.

Julie a déclaré: “ En tant que propriétaire d’un animal de compagnie dans cette situation, vous voulez simplement savoir que votre animal de compagnie est entre les mains les plus sûres – et c’était certainement le cas.

«Bobby est une grande partie de notre vie et j’ai peur de penser à ce que cela aurait été si nous l’avions perdu.

“ La brochette était très longue et tranchante – et elle n’était qu’à quelques millimètres de causer des dommages plus graves et potentiellement mortels à Bobby ”, a déclaré la vétérinaire de district Jacqui Seymour.

“ Mais, heureusement, notre vétérinaire expérimenté a pu l’enlever assez rapidement et traiter l’inflammation de son abdomen. Nous sommes tous ravis qu’il se soit complètement rétabli.

