Cocksure mais désemparé Koeman emmène le Barca dans la direction opposée au Bayern

Donc, Barcelone ne serait pas là où ils sont maintenant sans Ronald Koeman selon l’homme lui-même. Est-ce correct?

À certains égards, le Néerlandais n’a pas tort car l’endroit où se trouvent les blaugranes est à peu près aussi loin que possible de l’endroit où ils devraient être.

Et oui, le blâme pour cela peut être laissé à la porte de Koeman.

Une fois de plus, nous constatons que dans les plus gros matchs, l’entraîneur parle d’un bon match, mais l’appuie très rarement avec son sens tactique, son sens et la capacité de faire performer ses hommes à un niveau élevé.

Bien qu’il existe des circonstances atténuantes dans la mesure où Ansu, Sergio Aguero et Ousmane Dembele étaient tous portés disparus, la nuit, on peut soutenir qu’ils n’auraient fait que peu de différence, la tactique de Koeman était donc aléatoire.

Le Bayern à un autre niveau face à Barcelone, qui a maintenant perdu ses trois derniers matches de Ligue des champions au Camp Nou 10-1 : 3-0 ce soir, 4-1 contre le PSG et 3-0 contre la Juventus – Samuel Marsden (@samuelmarsden) 14 septembre 2021

Jusqu’à l’ouverture incroyablement chanceuse de Thomas Muller, le Barça était toujours dans le match, mais c’était plus parce que le Bayern jouait en première vitesse qu’autre chose.

Peut-être que le stratagème est délibéré du point de vue de Koeman, car il semble aimer croiser le fer avec le président.

C’est une bataille de volontés qu’il est voué à perdre, mais cela ne l’empêchera apparemment pas de marginaliser Riqui Puig, de jouer un 3-5-2 alors qu’un 4-3-3 est préféré, etc.

Certains diront même que Señor Laporta ne devrait même pas mettre son bec dans les affaires de la première équipe et que l’entraîneur néerlandais a parfaitement le droit de gérer comme il l’entend.

Ce ne serait pas nécessairement un problème s’il y avait une logique dans la préparation et la gestion du jeu de Koeman.

Des chevilles carrées dans des trous ronds ont été un thème commun à plus d’occasions dont beaucoup d’entre nous se souviennent.

Contre le Bayern mardi, le Barça était moribond en tant que force offensive du premier au dernier.

Photo de DAX Images/NurPhoto via .

Pas un seul tir cadré pour la première fois en Ligue des champions n’est la statistique la plus accablante, mais celle qui englobe parfaitement le règne de Koeman.

Le travail est beaucoup trop gros pour lui, et soyons honnêtes… il ne l’a reçu que grâce à son association Dream Team.

Des passages banals à Everton et Southampton ne le qualifient pas pour entraîner le plus grand club du monde.

Certains des prochains matchs du Barça seront gagnés, mais ce sera malgré Koeman et non à cause de lui.

Si nous arrivons aux vacances de Noël et que rien n’a changé en termes d’approche, seule la force des résultats du Barça dans les grands matchs suffira à sauver l’entraîneur.

À l’émission de mardi, c’est peu probable. La seule miette de crédit qui peut lui être attribuée est de jeter sur les jeunes en seconde période.

Énergiques et intrépides, ils offrent au moins un peu d’espoir pour l’avenir.