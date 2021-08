Coco a de nouveau défendu l’allaitement de sa fille de 5 ans 10z virale

2 août 2021 / Publié par : Emily

Il y a quelques années coco annoncé au monde qu’elle l’allaitait toujours et Ice-T’s fille, Chanel, qui avait presque 4 ans à l’époque. Coupé à 2021, et Coco nous a donné une mise à jour parentale bien nécessaire : elle partage toujours ses magnifiques trayeuses avec son enfant, qui aura 6 ans en novembre. Jugez tout ce que vous voulez, mais se nourrir de boules de seins aussi gargantuesques que celles de Coco est la façon dont les super-héros naissent. Un jour, Chanel pourrait bien nous sauver tous !

Coco, 42 ans, s’est entretenue avec Us Weekly pour discuter des choses à faire et à ne pas faire en matière de parentalité. Elle dit qu’elle n’a jamais compris pourquoi la plupart des mères arrêtent d’allaiter une fois que leur enfant a 2 ans.

Tu veux savoir quelque chose ? Chanel aime toujours mes seins, elle a cinq ans… C’est un grand moment de complicité pour votre mère et votre enfant. Et beaucoup de gens se disent : « Oh, vous n’obtenez pas la nutrition après deux ans, pourquoi le faire ? » Et je me dis ‘Mon enfant mange du steak et des hamburgers ! Elle aime juste une petite collation de temps en temps, et plus de lien entre la mère. Pourquoi lui enlever ça ?

Coco dit que les Européens allaitent leurs enfants jusqu’à l’âge de 7 ans et n’arrêtent que lorsque l’enfant ne veut plus le faire. Une dame élégante comme Coco s’inspire évidemment des paillettes d’Europe, alors elle dit qu’elle arrêtera de donner le coup à Chanel quand sa fille le lui demandera. Ou quand Chanel s’assoit et lui écrit une lettre aux mots forts qui commence : « Chère mère, je te contacte à ce sujet, la veille de mon mariage… » Voici l’interview de Coco sur la façon d’élever les enfants du monde :

Et voici une photo de la petite Chanel (un sosie de son père) en train d’adorer devant l’autel des noix de coco de Coco :

Je suis sans enfant, alors qui suis-je pour dire ce qui est normal et ce qui ne l’est pas ? Mais quand j’entends que quelqu’un allaite un enfant adulte, la seule chose à laquelle je pense est cette scène effrayante (NSFW) de Game of Thrones. Et bien que ce personnage ait peut-être commencé la série en tant que garçon d’une maman prépubère, il l’a terminée en ressemblant à ceci:

Le lait : il fait du bien au corps.

