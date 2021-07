Coco Austin défend l’allaitement de sa fille de 5 ans

La star de télé-réalité Coco Austin adopte une approche peu orthodoxe de la parentalité, permettant à sa fille de 5 ans de continuer à allaiter. Austin partage sa fille Chanel avec son mari de longue date, le rappeur Ice-T (de son vrai nom Tracy Lauren Marrow), et elle s’est confiée à InTouch sur sa décision de continuer à allaiter. “Chanel aime toujours mes seins. C’est un grand moment de complicité pour une mère et son enfant”, a-t-elle expliqué. Austin a déclaré qu’à son âge, Chanel est capable de “manger du steak et des hamburgers” mais qu’elle “aime un petit en-cas de temps en temps”.

“Pourquoi lui enlever ça? … Si elle ne le veut pas, d’accord, c’est là que vous l’arrêtez”, a déclaré Austin. “Mais je ne vais pas simplement dire non.” Austin avait précédemment parlé à InTouch de sa décision controversée de continuer à allaiter en 2019, affirmant qu’elle était “tellement reconnaissante” d’avoir toujours cette façon de créer des liens. “En fait, j’abandonne ma bénédiction pendant ce temps, comme, ‘Oh, je suis tellement content que Dieu m’ait donné ce moment avec mon enfant parce que je vais avoir le cœur brisé quand elle ne voudra plus faire ça ‘”, expliquait Austin à l’époque. “Et ça va venir, finalement ça va venir.”

En fin de compte, Austin prévoit que Chanel décidera quand elle voudra se sevrer complètement. “Quand elle ne veut pas de moi, elle ne veut pas de moi”, a déclaré Austin à l’époque. “Croyez-moi, elle ne va pas avoir 16 ans et se dire ‘Maman, puis-je avoir les seins ? Et puis une voiture ?’ Elle va traverser une période de sa vie où elle se dit : ‘D’accord, j’ai cette maman, je n’ai pas besoin de toi.’ Et pour le moment, elle me veut toujours, alors je vais l’accepter.” Austin parle de sa décision de continuer à allaiter souvent sur Instagram, applaudissant souvent les critiques de ce choix non conventionnel. Cependant, elle reconnaît qu’à ce stade, Chanel allaitait “juste pour le confort”, pas pour se nourrir.

Austin et Ice-T sont mariés depuis 20 ans maintenant et Chanel est leur seul enfant ensemble. Ice-T est également le père de sa fille Letesha Marrow et de son fils Tracy Marrow Jr issu de relations antérieures. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Chanel suivrait les traces de ses parents dans le secteur du divertissement, Ice a plaisanté en disant qu’il ne savait pas si lui et sa femme seraient en mesure de “l’empêcher” de poursuivre l’industrie du divertissement. “Elle dit qu’elle veut être médecin, YouTuber, mannequin, chanteuse et artiste de Kung Fu”, a-t-il plaisanté. “Nous allons faire pression pour un docteur.” Passer plus de temps ensemble pendant la pandémie a été une bénédiction pour sa famille, mais Ice a déclaré que sa femme passerait une “journée très émouvante” en envoyant Chanel à l’école pour la première fois cet automne.