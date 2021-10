Coco Austin, Paige Spiranac et 6 autres stars des transformations d’Halloween Harley Quinn

Harley Quinn a été l’un des personnages de bandes dessinées les plus populaires introduits au cours des 30 dernières années, et la performance de Margot Robbie en tant que personnage dans les récents films de DC Comics n’a fait que solidifier cette popularité. En conséquence, des milliers de fans à travers le pays se déguisent probablement en méchant Batman pour Halloween dimanche. Même certaines célébrités se sont amusées, avec tellement de vêtements en Harley que nous avons dressé une liste de certains de nos favoris, de Coco Austin à la star des médias sociaux Paige Spiranac.

Harley Quinn a été créée par Paul Dini et Bruce Timm pour Batman: The Animated Series, présenté en tant que nouveau membre de l’équipe du Joker en 1992. Sa popularité a explosé tout au long des années 1990 et elle fait désormais partie intégrante des histoires de Batman. Robbie a joué le personnage dans Suicide Squad, Birds of Prey et The Suicide Squad, et continuera de la jouer dans les futurs films de DC. Elle a également sa propre série animée, Harley Quinn, avec Kaley Cuoco comme personnage principal, pour HBO Max. Une troisième saison de l’émission sera diffusée en 2022. Au fil des ans, Harley a eu plusieurs looks différents, reflétés dans de nombreux costumes différents portés au cours du week-end. Faites défiler pour un aperçu des meilleures tenues de célébrités Harley Quinn.

Sara Jean Underwood

Le mannequin Sara Jean Underwood s’est également habillée en Harley Quinn, qualifiant le costume de l’un de ses préférés.

Coco Austin

La star de Law & Order: Special Victims Unit Ice-T et sa femme, Coco Austin, déguisés en Joker et Harley. Compte tenu de la façon dont Harley passe tellement de temps à essayer d’échapper à sa relation toxique avec le Joker, c’était un choix intéressant.

Paige Spiranac

Paige Spiranac, une pro-golfeuse devenue star des réseaux sociaux, a troqué le célèbre maillet de Harley contre un club de golf. « Joyeux Halloween puddin de votre Harley Quinn », a-t-elle écrit dans la légende.

Léa Messer

La star de Teen Mom 2, Leah Messer, et son nouveau petit ami Jason Mobley se sont également déguisés en Harley et le Joker. « Je crois en toi comme tu crois en moi », a écrit Messer.

Giselle, membre de l’Aespa

Giselle, membre du groupe de filles sud-coréen Aespa, s’est déguisée en Harley Quinn pour les vacances.

Un Yu-jin

An Yu-jin, également connue sous le nom de Yujin, est une chanteuse sud-coréenne et ancienne membre du groupe de filles Iz*One. Elle s’est également déguisée en Harley, bien qu’elle n’ait pas essayé de recréer la couleur des cheveux bicolore du personnage.

Wonho

Wonho, de son vrai nom Lee Ho-seok, est une autre pop star sud-coréenne. Il s’habillait aussi en Harley. Le nombre de stars sud-coréennes qui se sont déguisées en personnage montre à quel point elle est populaire à l’échelle internationale.

DJ Soda

Hwang So-hee, une DJ sud-coréenne connue sous le nom de DJ Soda, a partagé une vidéo d’elle-même dans un costume de Harley Quinn alors qu’elle tournait des disques. « Joyeux Halloween », a-t-elle écrit. DJ Soda a même utilisé du maquillage pour blanchir une partie de sa peau.

