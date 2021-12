Coco Austin pleure la perte de sa famille avant les vacances

Alors que la famille de Coco Austin et Ice T se prépare pour les vacances, Coco partage qu’il leur manque un membre de la famille cette année après avoir soudainement perdu leur chien Maximus à cause d’un cancer. Le chien avait 9 ans.

L’ancien d’Ice Loves Coco a partagé la nouvelle déchirante sur les réseaux sociaux avec une vidéo spéciale TikTok créée en l’honneur de l’animal de compagnie. « En mémoire de Big Maximus », Coco, 42 ans, a sous-titré la vidéo présentant un montage de photos du chien via Instagram le vendredi 3 décembre. « Malheureusement, aujourd’hui, Maximus, qui était le fils de Spartacus et connu pour être né le, ‘ L’émission Ice Loves Coco, passée à la maison du 19/01/12 au 21/03/21 Cancer. J’ai le cœur brisé », a-t-elle déclaré en incluant les hashtags rainbowbridge, bulldogsofinstagram et IcelovesCoco. «

L’actrice de Think Like a Man Too a été propriétaire de nombreux chiots bouledogues tout au long de sa relation avec Ice T. Maximus est né de leur premier Bulldog Spartacus il y a des années dans leur émission de télé-réalité. Spartacus est décédé en 2016 après avoir subi des complications de son opération au genou. Maximus et leur autre chien, la princesse Alexus, ont élevé plusieurs portées au fil des ans. Le rappeur et sa femme ont gardé deux chiens de la dernière portée de Maximus et Princess, Titan et Sparty Jr. Les chiens ont récemment fêté leur premier anniversaire en octobre. « J’ai eu le meilleur moment pour élever des chiots bouledogues !! Je suis une bonne maman de chien. 1!!! » a-t-elle déclaré le 3 octobre. « J’ai des centaines de photos et de vidéos, c’est amusant de revenir en arrière et de les revoir ! Je travaille sur une vidéo de nous essayant de mettre Alexus enceinte jusqu’au travail et tout le temps après. Vous allez adorer ! Joyeux anniversaire les gars!! »

En plus d’être une maman chien, Coco est également maman de sa fille Chanel Nicole, qu’elle partage avec son mari. La famille a récemment célébré son sixième anniversaire avec une soirée à thème démesurée. « Chaque année, elle choisit un thème. Cette année, c’était Bob l’éponge et où il vit à Bikini Bottom », a-t-elle déclaré à InTouch, ajoutant que le rassemblement avait été un succès. « Ce que Chanel m’a dit exactement quand elle est entrée dans la soirée, elle a dit ‘Maman, j’attends ce moment depuis longtemps !' », a expliqué Coco. « Chaque détail de la fête lui est caché jusqu’à ce qu’elle marche le jour de [the party]. »