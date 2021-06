Coco Basile, hospitalisée pour covid-19

16/06/2021 à 18:09 CEST

Coco Basile, 77 ans, qui était l’entraîneur de Lionel Messi lors de sa première participation à la Copa América, a été hospitalisé après avoir contracté un coronavirus et subi une aggravation de l’état avec pneumonie bilatérale.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale argentine, Racing et Boca, entre autres équipes, reste dans une pièce de la clinique Suizo Argentina où il est surveillé en permanence. Oui ok Pour le moment il n’est pas en danger, il y a de l’inquiétude car c’est un patient à risque en raison de son âge et de son addiction à la cigarette.

Basile avait été vacciné avec une dose de Spoutnik V, et comme des millions d’Argentins, il attendait son tour pour l’application du deuxième vaccin. Dans leur environnement, ils sont optimistes quant à leur évolution. Basile est hospitalisé depuis mardi, et depuis, son état ne s’est pas aggravé et il reste stable.

Il y a un peu plus d’un an, au début du confinement, Coco Basile avait fait part de sa tristesse face au confinement prolongé et de ne pas pouvoir voir ses amis. “Je suis un sac, comme tous mes amis”Il a avoué en dialoguant avec Como te va (Radio Colonia), en même temps qu’il a assuré qu’il passait du temps à “regarder des films” avec son fils à la maison.

Plus tard, en dialogue avec ESPN a donné plus de détails sur la dureté de l’isolement obligatoire pour lui et sur ce qu’il ferait si on lui donnait deux heures pour quitter sa maison : « Deux heures ne me suffisent pas. Voir mes petits-enfants, mes gens, ma famille. Ensuite, mes amis, allez quelque part prendre quelques whiskies, parlez sur le foot. Maintenant tout mon bar boit du champagne, ce sont des bacanes. J’ai besoin de quatre heures, pas deux. J’espère que c’est fini, qui est un drame mondial, on se fait chier.