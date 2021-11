Coco et la musique magique du film !!!

Aujourd’hui, nous allons vous parler un peu de la bande-son magique du film sur la noix de coco. Et en fait c’est de la musique que nous vous recommandons d’écouter aujourd’hui en ce jour spécial.

Coco a été créé en 2017 et c’était un art. En fait, ce film, parmi beaucoup d’autres choses et facteurs d’influence, a aidé la culture mexicaine le jour des morts à être reprise car, comme vous le savez peut-être depuis longtemps, les traditions mexicaines commençaient à être perdu, et très peu de gens ont réellement mis des autels ou des offrandes, et très peu de gens ont fait l’éloge des catrines, et très peu de gens qui voulaient dire les catrines, et c’est pourquoi après ce film il est devenu très à la mode de reprendre les traditions mexicaines en ce jour des morts , ils ont commencé à changer les grands costumes des monstres nord-américains pour de merveilleux Calacas déguisés dans le style de chacun.

C’est pourquoi ce film est si populaire et important dans la culture mexicaine, Coco parle d’un garçon qui rêve d’être musicien mais sa famille le lui interdit catégoriquement en raison d’un malentendu qu’ils ont eu avec son arrière-arrière-grand-père décédé.

Par accident Miguel, le garçon dont nous parlons, entre dans le monde des morts où il retrouve son arrière-arrière-grand-père et la magie commence à émerger, elle est presque aussi magique que la musique que nous allons vous présenter ensuite et que nous espérons que vous pourrez écouter ces jours-ci avec votre famille et vous rappeler que ces jours sont pleins de réflexion et de remerciements à la vie pour nous avoir les uns les autres.

1. Souvenez-vous de moi à propos de Carlos Rivera

2. Rappelez-moi Gael García et Lucy Hernández

3. Duo à travers le temps : Marco Antonio Solís

4. Un Poco Loco de Luis Ángel Gomez Jaramillo

5. Le monde est ma famille : Marco Antonio Solís et Luis Ángel Gomez Jaramillo

6. LA Llorona : Angélica Vale et Marco Antonio Solís

7. Le battement de mon cœur