‘Cocomelon’ détrôné comme la plus grande émission pour enfants de Netflix

Netflix ajoute constamment de nouveaux programmes pour enfants, ce qui en fait un outil indispensable dans l’arsenal parental. Pendant longtemps, leur émission pour enfants la plus populaire était Cocomelon, qui se concentre sur les aventures d’un groupe de bébés et raconte des comptines classiques. L’émission a des chiffres de streaming absolument énormes, battant un record en 2020 pour être dans les 10 émissions les plus regardées de Netflix pendant 62 jours. Cette séquence a été plus longue que les autres meilleures émissions de Netflix, notamment Ozark, Avatar: The Last Airbender et Tiger King.

Cocomelon a été un pilier du classement des 10 meilleurs enfants de Netflix, mais un nouveau challenger l’a éliminé de la première place. Maya and the Three, une nouvelle série animée du cinéaste mexicain Jorge Gutiérrez (Le livre de la vie) et mettant en vedette Zoe Saldana. Maya and the Three raconte l’histoire envoûtante d’une princesse adolescente mésoaméricaine et de ses trois protecteurs qui combattent une multitude de dieux du monde souterrain. La belle animation et l’histoire captivante en ont fait un véritable succès pour Netflix, la première saison de 9 épisodes passant au n ° 1 de la liste des titres pour enfants et au n ° 7 du classement télévisé.

(Photo : Netflix)

« Nous sommes dans l’industrie depuis 21 ans juste à essayer de faire des trucs », a déclaré Gutiérrez à Indiewire à propos de son nouveau partenariat avec Netflix. « J’ai enfin l’impression qu’on nous fait confiance pour faire [what we want] d’une manière qui reflète qui nous sommes. […] Nous sommes les mêmes qu’il y a 20 ans. Ce n’est pas comme si nous étions différents de quelque façon que ce soit. C’est juste que maintenant on nous donne plus d’opportunités. »

Gutiérrez a également crédité Netflix d’avoir donné aux créateurs une plate-forme mondiale à laquelle ils n’auraient jamais eu accès autrement. « Ce que Netflix a fait avec des gens comme nous, c’est qu’ils disent : ‘Vous pouvez maintenant faire quelque chose d’authentique à partir de votre culture, et c’est pour le monde entier. Et nous soutiendrons cette vision' », a expliqué le cinéaste. « Plus tôt dans notre carrière, c’était toujours: » Tout ce que vous faites doit travailler pour les États-Unis Et si cela fonctionne en dehors des États-Unis – bonus. « » Cet état d’esprit est clairement payant, alors j’espère une deuxième saison de Maya et les Trois seront annoncés bientôt.