COD 2021 aurait manqué le mode multijoueur

Les fuites de COD 2021 ont commencé et nous verrons peut-être MW2 Multiplayer Remastered au lieu d’un nouveau mode multijoueur

Au fil du temps, nous obtenons de plus en plus de fuites autour du nouveau Call of Duty. Avant le jeu, de nombreuses sources différentes révèlent de nouvelles informations, certaines vraies, d’autres non. Aujourd’hui, le journaliste de jeux bien connu Jeff Grub a révélé à quel point COD 2021 avait «des problèmes de développement majeurs du côté multijoueur» et pourrait «sortir le mode multijoueur remasterisé MW2 comme sa seule version multijoueur de 2021».

Pourquoi COD sortirait-il sans un nouveau multijoueur?

Bien que nous devions prendre cette fuite avec un grain de sel, si cela est vrai, ce serait la première fois qu’un jeu COD sortirait sans un nouveau multijoueur. Cela peut se produire en raison de la montée fulgurante de Warzone. Warzone a révolutionné Call of Duty, et cela se voit dans les numéros de joueurs de Black Ops Cold War cette année. De plus en plus de joueurs sont restés sur l’expérience gratuite de Battle Royale au lieu de passer au mode multijoueur standard dans Cold War. La sortie de Modern Warfare 2 remasterisée serait également assez facile, étant donné le remaster de la campagne MW2 de l’année dernière.

Qu’est-ce que cela signifie pour la COD League?

Si COD 2021 sortait sans nouveau multijoueur, cela laisserait la Call of Duty League dans une situation difficile. Une option serait de passer au MW2 Remaster. Cependant, cela entraînerait un revirement complet de la façon dont le COD compétitif est joué, et pourrait ne pas être attrayant pour les téléspectateurs et les joueurs.

Deuxièmement, ils restent sur Black Ops Cold War. Nous avons déjà vu trois cartes Black Ops 2 ramenées dans la guerre froide et devraient en voir davantage tout au long de l’année. Une excellente option pour le CDL serait de rester sur Cold War, mais d’ajouter constamment plus de cartes dans le pool de cartes. Cela garderait le jeu rafraîchissant au fil des ans. De nombreux joueurs ont exprimé leur intérêt pour un jeu de type COD Mobile pour la compétition et cela pourrait être la chance d’Activision.

