CoD: aBeZy nommé MVP des Champs CDL 2021

Le First Blood King remporte le titre de MVP aux Champs.

Atlanta FaZe a commandé la Call of Duty League en 2021 et a dominé les championnats du monde. Alors que Cellium a remporté sa première bague, Arcitys, Simp et aBeZy ont obtenu leur deuxième, et c’était une performance d’équipe complète de FaZe. Cependant, le seul joueur hors concours était aBeZy, votre MVP des Champs 2021.

aBeZy – MVP des Champs CDL 2021

Tyler “aBeZy” Pharris a joué un Call of Duty exceptionnel tout au long de la saison, et en particulier aux Champs. Un K/D global de 1,11, 1,13 et 1,08 aux Champs a vu aBeZy dominer et performer à son meilleur pendant les Champs.

Sa pression constante sur la carte a permis à Atlanta FaZe de prendre le relais et de remporter le championnat 2021. Avec des jeux d’embrayage constants et des éliminations multiples, aBeZy a sauvé son équipe FaZe de situations difficiles et a bien mérité le MVP des Champs.

