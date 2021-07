CoD : Aperçu majeur de l’étape 5 de CDL

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Stage 5 Major.

Cette semaine, le dernier événement de la saison régulière 2021 débute. Avec les 12 équipes présentes pour la dernière fois cette année, voici tout ce que vous devez savoir sur le Major 5.

Programme

Pour la deuxième fois seulement cette saison, Atlanta FaZe n’a pas la première tête de série pour le Major. Cela signifie qu’ils commenceront au premier tour des gagnants, ce qui leur donnera un match de plus à jouer s’ils souhaitent se qualifier pour la finale.

Jeudi 29 juillet

Paris Legion vs Seattle Surge (15 h HE) Los Angeles Guerrillas vs New York Subliners (16 h 30 HE) Minnesota ROKKR vs Atlanta FaZe (18 h HE) LA Thieves vs Toronto Ultra (19 h 30 HE)

Vendredi 30 juillet

London Royal Ravens contre Paris/Seattle (15 h HE) Florida Mutineers contre LAG/NYSL (16 h 30 HE) Dallas Empire contre FaZe/ROKKR (18 h HE) OpTic Chicago contre LAT/Ultra (19 h 30 HE)

À la suite de cela, cinq matchs seront joués samedi, ne laissant que quatre équipes dans le groupe. Cela se traduit par la conclusion du Major 5 dimanche, nous donnant notre classement final avant les Champs.

Aperçu de la Major 5

Malgré leur balayage inversé de LA Thieves la semaine dernière, OpTic Chicago a dominé tout au long de l’étape 5 et est donc notre favori pour remporter le Major. Cependant, avec FaZe, Dallas Empire et Toronto Ultra qui cherchent tous à remporter eux-mêmes une victoire majeure, ce ne sera pas facile.

Quant à un outsider, nous pensons que Seattle Surge a de grandes chances d’aller loin dans ce tournoi. Au Major 4, Surge ressemblait à une équipe complètement différente, et avec le support qu’ils pourraient avoir pour ce Major, Surge est une équipe à surveiller.

