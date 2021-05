CoD: Arcitys reçoit le prix CDL Stage 3 Player of the Stage

Une performance dominante d’Arcitys le voit remporter le Stage 3 POTS.

Atlanta FaZe a remporté le Stage 3 Major, et de manière dominante aussi. Toute l’équipe tirait sur tous les cylindres tout au long de la scène, cependant, ce sont Arcitys qui ont vraiment dominé. En tant que l’un des meilleurs joueurs AR du jeu, Alec «Arcitys» Sanderson a déchiré les adversaires de FaZe et a été nommé Joueur de la scène.

La domination d’Arcitys

Arcitys a toujours été connu comme l’un des meilleurs joueurs de fusil d’assaut du jeu. Cependant, il a eu du mal à l’étape 2. Dans son interview d’après-match, il a expliqué comment certains commentaires sur les réseaux sociaux lui avaient été rapportés. Allumer le feu sous lui pour leur prouver le contraire. Prouvez-leur qu’ils ont tort, c’est exactement ce qu’il a fait. Il a réalisé un K / D global de 1,17 tout au long de l’étape 3.

Un 1,18 en Hardpoint, 1,14 en Search and Destroy et 1,16 en Control ont vu Arcitys être une force cohérente pour l’équipe Atlanta FaZe – et le facteur le plus important dans leur victoire majeure. Alors que des joueurs tels que Simp, aBeZy et Cellium peuvent obtenir plus de projecteurs que Arcitys, son assassinat constant était essentiel à leurs victoires et lui a valu des POTS à juste titre.

Après leur victoire 5-2 dans le Major, Atlanta FaZe cherchera à revenir dos à dos et à continuer sur cette forme avant la quatrième étape.

