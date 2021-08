CoD: Atlanta FaZe remporte le championnat du monde CDL 2021

FaZe domine la saison et remporte le championnat du monde 2021.

La saison 2021 de la Call of Duty League s’est terminée après un week-end de championnat extraordinaire. Atlanta FaZe est arrivé en tête après avoir sans aucun doute été la meilleure équipe toute l’année, voici comment ils ont remporté leur couronne.

Atlanta FaZe – Championnats CDL 2021

Atlanta FaZe est arrivé à LA pour les Champs avec un seul but. Pour tout gagner. Ils ont commencé l’événement avec cet état d’esprit exact, et un balayage 3-0 sur New York n’a fait que cimenter cette mentalité. Un autre 3-0 a suivi, cependant, celui-ci était contre Dallas Empire lors de la finale du vainqueur, ce à quoi personne ne s’attendait.

La grande finale les a vus affronter leur plus proche rival de 2021, Toronto Ultra. Simp a eu du mal sur la première carte, passant le 8/26, ce qui a entraîné une défaite sur la première carte. Cependant, après cela, tout était FaZe. Un embrayage de la ronde 11 sur la carte deux a conduit à des matchs plus dominants et à une avance de 3-1. Toronto a retrouvé son chemin dans la série et nous a amenés à un score de 4-3. Cependant, FaZe était trop fort à Hardpoint et l’a clôturé sur Apocalypse pour remporter les Champs.

Cette victoire voit Arcitys, aBeZy et Simp remporter leur deuxième bague et Cellium remporter la première. Cette liste FaZe pourrait être considérée comme une dynastie maintenant, compte tenu de leur incroyable domination au cours des dernières années.

