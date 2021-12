CoD: Black Ops Cold Patch Notes modifie le prestige et le nivellement avant la saison 1 de Vanguard

Black Ops Cold War est peut-être le Call of Duty de l’année dernière, mais le jeu a reçu une mise à jour le 6 décembre pour synchroniser les rangs militaires et les niveaux de prestige avant la saison 1 de Vanguard. Les notes de mise à jour détaillent également les nerfs du pistolet Marshal et incluent de nouveaux défis de déverrouillage pour anciennes armes DLC.

Nivellement synchronisé avec Vanguard

À partir du 8 décembre avec le lancement de la saison 1 de Vanguard, la progression du rang militaire et du prestige sera synchronisée avec Vanguard dans tous les titres. Cela signifie que les joueurs commenceront la saison au rang militaire ou au niveau de prestige qu’ils ont actuellement atteint dans Vanguard, ou au rang militaire 1 s’ils n’ont pas encore joué à Vanguard. À partir de là, les joueurs pourront progresser dans les rangs militaires de Vanguard dans Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare pour débloquer des armes, de l’équipement, des séries de victimes et d’autres contenus saisonniers à utiliser dans Vanguard et Warzone.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard & Warzone – La bande-annonce de lancement du Pacifique

De plus, chaque nouveau niveau de prestige attribuera aux joueurs une clé de prestige, un saut de niveau, un emblème et un autocollant dans Black Ops Cold War, et une fois qu’ils auront atteint le niveau de saison 50 dans la saison 1, ils débloqueront la « chasse au canard » exclusive. Plan d’arme de fusil de chasse à utiliser dans Vanguard et Warzone.

Rubans Prestige et Master à vie

Cette mise à jour ajoute le nouvel affichage « Lifetime Prestige » à Black Ops Cold War et Warzone au début de la saison 1. Cela immortalise le nombre total de niveaux de prestige gagnés au cours des saisons précédentes et dans Vanguard, ce qui signifie que les joueurs peuvent afficher combien de fois ils ont Prestige à travers les titres.

Les joueurs peuvent également continuer leur progression Prestige Master Ribbon. Chaque saison, un nouveau ruban Prestige Master sera ajouté aux six rubans actuels Black Ops Cold War Prestige Master. Les joueurs peuvent faire progresser leurs rubans Prestige Master dans Black Ops Cold War, Vanguard, Warzone et Modern Warfare en atteignant Prestige Master au niveau de la saison 200.

Mises à jour de la boutique Prestige

Boutique Prestige Black Ops Guerre Froide

Les 27 icônes Prestige de Black Ops Cold War seront débloquées et disponibles pour tous ceux qui ont gagné les récompenses au cours des saisons précédentes, et les joueurs pourront équiper n’importe quelle icône Prestige qu’ils ont acquise tant qu’ils ont atteint Prestige Master au moins une fois dans une saison en cours ou précédente. Les joueurs n’auront plus besoin d’être Prestige Master dans la saison en cours pour accéder à leurs icônes Prestige personnalisées dans la boutique Prestige.

Les joueurs continueront à gagner des clés de prestige dans Black Ops Cold War à tous les 50 niveaux de saison même après le début de la saison 1 de Vanguard, permettant à tout le monde de continuer à déverrouiller le contenu de la boutique de prestige après la saison 6 de Black Ops Cold War.

Mises à jour du réglage des armes, des défis de déverrouillage et des zombies

Treyarch inclut un peu de réglage des armes dans cette mise à jour pour nerfer le puissant pistolet Marshal. Ce réglage d’arme comprend un nerf de la plage de dégâts du maréchal, une augmentation de sa baisse des dégâts et un nerf de ses pièces jointes Dragon’s Breath et Extended Barrel.

Ce nouveau patch ajoute des défis de déverrouillage pour les armes de la passe de combat finale de Black Ops Cold War, qui sont le fusil de chasse .410 Ironhide et le fusil d’assaut Grav. Les défis de déverrouillage sont disponibles à la fois en multijoueur et en zombies pour tous ceux qui ne les ont pas gagnés en améliorant la passe de combat. Il débloque également tous les défis de la saison de la guerre froide Black Ops précédemment classés. Cela signifie que les défis peuvent désormais être relevés par des joueurs qui ne les avaient pas révélés au cours des saisons précédentes.

Les notes de mise à jour mentionnent la stabilité et les corrections de bugs pour les zombies, y compris des améliorations pour les cartes basées sur les rondes Forsaken et Mauer der Toten ainsi que pour Outbreak. De plus, l’ajout des modes Onslaught Containment et Onslaught Deprogram pour les joueurs Zombies hors ligne.

Les notes de mise à jour complètes peuvent être trouvées ci-dessous, telles que partagées par Treyarch.

La saison 1 de Vanguard devrait arriver alors qu’un certain nombre d’employés de Raven Software participent à un débrayage pour protester contre les résiliations de contrats surprises au sein de l’équipe d’assurance qualité qui ont commencé à la fin de la semaine dernière. Et ce contenu de Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

GLOBAL

Progression

Rangs militaires synchronisés et niveaux de prestigeLa progression du rang militaire et du niveau de prestige sera synchronisée avec Vanguard au lancement de la saison 1. Tous les joueurs commenceront la saison au rang militaire ou au niveau de prestige qu’ils ont actuellement atteint dans Vanguard, ou au rang militaire 1 s’ils n’ont pas encore joué à Vanguard. Les joueurs peuvent progresser dans les rangs militaires de Vanguard dans Black Ops Cold War, Warzone et Modern Warfare pour débloquer des armes, de l’équipement, des killstreaks et d’autres contenus à utiliser dans Vanguard et Warzone.Récompenses PrestigeTerminez les rangs militaires 1 à 55 pour commencer un nouveau voyage de prestige, avec de nouveaux niveaux de prestige à débloquer dans Black Ops Cold War, Vanguard, Warzone et Modern Warfare. Dans la première saison, les joueurs peuvent gagner jusqu’à Prestige 7 au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur niveau de saison. . Quatre niveaux de prestige supplémentaires seront ajoutés par saison.Chaque niveau de prestige attribue une clé de prestige, un saut de niveau, un emblème et un autocollant dans Black Ops Cold War.Atteignez le niveau de saison 50 dans la saison 1 pour débloquer le plan d’arme exclusif « Duck Hunt » à utiliser dans Vanguard et Warzone.Prestige à vieAffichage du prestige à vie ajouté à Black Ops Cold War et Warzone au début de la première saison de Vanguard, qui affiche le nombre total de niveaux de prestige gagnés au cours des saisons précédentes et dans Vanguard.Rubans Maître PrestigeLes joueurs peuvent désormais continuer leur progression Black Ops Cold War Prestige Master Ribbon. Chaque saison, un nouveau Prestige Master Ribbon sera ajouté aux six Black Ops Cold War Prestige Master Ribbons actuels. Les joueurs peuvent faire progresser leurs Prestige Master Ribbons dans Black Ops Cold War, Vanguard, Warzone et Modern Warfare en atteignant Prestige Master au niveau de la saison. 200. Les joueurs peuvent désormais rattraper les rubans Prestige Master manqués chaque fois qu’ils gagnent 200 niveaux de saison au cours d’une saison. Par exemple, atteindre le niveau de saison 400 vous rapportera deux rubans Prestige Master, si disponibles.

Boutique Prestige

Les icônes de prestige de Black Ops Cold War seront débloquées et disponibles dans la boutique de prestige pour tous ceux qui les ont acquises au cours des saisons précédentes. Les joueurs peuvent désormais équiper n’importe quelle icône de prestige acquise (1-27) tant qu’ils ont atteint Prestige Master au moins une fois dans une saison en cours ou précédente. Les joueurs n’ont pas besoin d’être actuellement Prestige Master pour accéder aux icônes de prestige personnalisées dans la boutique de prestige. Les icônes de prestige équipées ne seront plus réinitialisées au début de chaque saison.

Défis de saison

Tous les défis de la saison Black Ops Cold War seront révélés et pourront être améliorés par les joueurs qui ne les avaient pas révélés au cours des saisons précédentes. Les défis de saison Legacy peuvent continuer à progresser dans Black Ops Cold War. À partir de la saison 1, les joueurs peuvent accéder et progresser de nouveaux défis de saison multijoueur dans Vanguard et Warzone, ainsi que des défis de saison Zombies dans Vanguard.

Défis de déverrouillage d’armes

.410 Cuir de FerDéfi de déverrouillage d’arme ajouté au multijoueur et aux zombies pour le fusil à pompe .410 Ironhide.GravDéfi de déverrouillage d’arme ajouté au multijoueur et aux zombies pour le fusil d’assaut Grav.

Réglage des armes (6 décembre)

MaréchalDommageRéduction de la portée des dégâts de 3,81 m à 3,68 m. Augmentation de la chute des dégâts lors d’un tir au-delà de 3,68 m.Attachement du souffle du dragonA désormais un effet de -5% sur la cadence de tir.Augmentation de la pénalité de portée des dégâts de -25% à -35%.Bonus de dégâts réduit de +17% à +16%.Canon allongé de 12,1″Bonus de portée de dégâts réduit de +20% à +15%.

Lobby

Mise à jour du thème du lobby en multijoueur et en zombies.

ZOMBIES (6 DÉC.)

Abandonné

Fermeture d’un exploit lors du combat contre le boss de la quête principale. Ajout de l’invite « Pas assez d’essence » au distributeur de jetons d’arcade lorsque le joueur n’a pas assez d’essence pour acheter un jeton.

Mauer der Toten

Résolution d’un problème où une texture n’apparaissait pas correctement après avoir fait fondre la porte pendant la quête principale.

Épidémie

Les ennemis tués par les zombies de Brain Rot contribueront désormais à l’événement mondial Dragon Relic.

Assaut

Ajout du confinement d’assaut et de la déprogrammation d’assaut au jeu local hors ligne.

Stabilité

Correction des problèmes de stabilité liés à l’Arsenal.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.