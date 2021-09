CoD: Black Ops Cold War Zombies obtient un autre avantage classique

La saison 6 de Call of Duty arrive le 7 octobre et Treyarch continue de donner plus de détails sur la dernière carte des zombies de Black Ops Cold War. Les tweets d’aujourd’hui révèlent qu’un avantage populaire de Black Ops 1 arrive sur Zombies avec la saison 6, et il y avait aussi un schéma montré pour un engin explosif télécommandé.

Dans le billet de blog d’hier, Treyarch a révélé que la carte finale s’appelle Forsaken et qu’elle sera lancée au début de la saison 6. Quelques détails ont également été donnés sur ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre pour la conclusion de l’histoire de l’Éther sombre de Cold War, alors que Requiem et Omega Group vont en tête-à-tête dans un combat pour faire face aux Réprouvés, une puissante entité qui existe au sein de l’Éther noir.

Black Ops Cold War & Warzone – Bande-annonce cinématique officielle de la saison six

Quoi que ce combat final implique, l’avantage PhD Flopper de Black Ops 1 sera probablement utile. Treyarch a tweeté le jingle de la machine à avantages pour PhD Flopper, c’est donc probablement le nouvel avantage qui arrive avec Forsaken dans la saison 6.

À l’origine, l’avantage fonctionnait avec le mécanicien de plongée avec les dauphins de Black Ops 1. PhD Flopper était un avantage qui annulait les dommages auto-infligés et créait une explosion de rayon autour du joueur lors de l’atterrissage d’une plongée. Les joueurs pouvaient sauter de très loin et plonger dans une horde de zombies pour les faire exploser. Et oui, c’était en fait aussi amusant et ridicule que cela puisse paraître.

Black Ops Cold War a un mécanisme de glissière au lieu de plonger, donc on ne sait pas exactement comment le PhD Flopper fonctionnera. Il sera probablement similaire au PhD Slider de Black Ops 4, qui offrait un effet d’explosion d’avantages similaire avec le mécanisme de glissement du jeu.

En plus du jingle PhD Flopper, Treyarch a également tweeté un plan pour un engin explosif télécommandé, qui est similaire au killstreak RC-XD du multijoueur.

Le tweet le plus récent d’aujourd’hui suggère que nous pouvons nous attendre à ce que la bande-annonce des Réprouvés tombe le 30 septembre. Treyarch a simplement tweeté une image de l’installation de la carte en Ukraine avec la légende “Demain”.

Dans d’autres nouvelles, la bande-annonce cinématique de la saison 6 de Black Ops Cold War montre le retour d’Alex Mason, et de nombreuses explosions vont changer le paysage de la carte Verdansk de Warzone.

Le contenu de la saison 6 se poursuivra pour Call of Duty alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

