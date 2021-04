CoD: Classement de la puissance CDL 2021 après l’étape 2, semaine 3

Voici notre classement de puissance mis à jour pour la saison 2021 de la CDL.

Étape 2 La semaine 3 a vu des résultats choquants, avec Atlanta faZe a subi sa première défaite et LA Thieves continuant de se débattre. Voici comment cela a ébranlé nos classements de puissance.

12. London Royal Ravens (-4)

Après avoir volé haut dans l’étape 2, semaine 2, il semble que les ailes des Ravens aient été coupées pour la semaine 3. Les défaites dos à dos 3-0 contre Toronto Ultra et Atalanta FaZe étaient dominantes, et Londres semblait perdue. Ils devront retourner à leur forme de la semaine 2 s’ils veulent défier dans le major.

11. Légion de Paris (+1)

Après une victoire 3-1 contre les Florida Mutineers, la Légion de Paris gagne une place dans notre classement de puissance. Bien qu’ils aient l’air améliorés, Paris doit encore travailler sur leur cohérence, et éventuellement élargir leur pool de cartes. Cependant, affronter LA Thieves lors du premier tour des perdants peut être le jeu le plus facile qu’ils auront toute la saison.

10. LA Thieves (-3)

Après leur incroyable départ 4-0, LA Thieves a une fiche de 2-7 et 0-6 dans les cartes contre ses rivaux LA Guerrillas. Les voleurs sont dans un état déplorable en ce moment, avec Kenny devant s’absenter du match pour des raisons médicales, ils ont été malchanceux. Cependant, nous savons comment les voleurs peuvent rebondir, donc tout cela pourrait changer dans le major.

9. Florida Mutineers (-3)

Après la défaite face à l’Empire de Dallas et à la Légion de Paris, les Mutins de Floride passent au 9e rang. Bien que cette liste ait la qualité, elle est incohérente et quelque chose ne fonctionne pas. Un changement de liste pourrait être nécessaire bientôt.

8. Toronto Ultra (+1)

Après avoir battu les Royal Ravens 3-0, le Toronto Ultra a grimpé d’une place au 8e rang. Ils semblaient dominants contre Londres alors que Cammy jouait à son meilleur. C’est quelque chose qui doit se produire plus souvent pour que Toronto puisse défier au sommet.

7. Surge de Seattle (+4)

Seattle Surge a prouvé qu’elle pouvait être une bonne équipe, et donc passer à la 7e place. Alors qu’ils étaient inversés par Minnesota Rokkr, Seattle avait l’air superbe et Prestinni faisait de nouveau frire. Voir Prestinni jouer à son meilleur est quelque chose que les fans adorent voir, et Surge en profite.

6. Guérillas de Los Angeles (+4)

Les Los Angeles Guerrillas entrent dans le top 6 après leur victoire sur Atlanta FaZe, et leur victoire 3-0 contre leurs rivaux LA Thieves. Silly a été une force dominante dans les derniers matchs de la guérilla, et sa domination a été un facteur majeur dans leurs victoires. Le GAL pourrait être une équipe de chevaux noirs en Major 2.

5. OpTic Chicago (-)

OpTic Chicago a rebondi avec une victoire 3-0 sur Seattle Surge et 3-2 sur Dallas Empire lors de la semaine 3. Dashy a fait une très grande déclaration, dominant avec le Krig, tandis que Scump a montré qu’il était toujours dans des griffes incroyables. OpTic a de l’élan maintenant, et pourrait être dangereux dans le major.

4. Minnesota Rokkr (-)

Après la victoire d’OpTic sur l’Empire de Dallas, Minnesota Rokkr a obtenu la première tête de série pour le Major alors qu’ils cherchent à le gagner avec la nouvelle signature Standy. Il a été une amélioration majeure pour l’équipe et voit Rokkr actuellement invaincu avec lui.

3. New York Subliners (-)

Leur victoire 3-1 contre Toronto Ultra maintient les Subliners à la 3e place. Ils ont été exceptionnels jusqu’à présent au cours de la saison 2021 et ils chercheront à améliorer leur troisième place lors du dernier Major.

2. Empire de Dallas (-)

Bien qu’ils aient subi une défaite 3-2 contre OpTic Chicago, Dallas Empire est toujours l’une des meilleures équipes de la ligue. Crimsix a pris les choses en main récemment et prouve qu’il est toujours l’un des meilleurs. Dallas devra s’améliorer pour entrer dans le Major, mais ils semblent dangereux.

1. Atlanta FaZe (-)

Atlanta FaZe reste en tête de notre classement Power, même après leur défaite face aux Guerrillas. Bien qu’ils ne soient plus invaincus, FaZe a une fiche de 12-1 et semble plus dominant que jamais. Leur performance contre les Royal Ravens était incroyable, et le LAG a peut-être causé à la Ligue un problème plus grave qu’auparavant.

