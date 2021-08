CoD: Comment regarder 75 000 $ Twitch Rivals Warzone Showdown

in

Twitch Rivals est de retour avec une préparation aux World Series of Warzone.

Alors que nous nous préparons pour l’événement Duos World Series of Warzone le 15 septembre, Twitch Rivals organisera une préparation pour le tournoi avec son propre Warzone Showdown à 75 000 $. Voici tout ce que vous devez savoir.

Format

Le Twitch Rivals Warzone Showdown à 75 000 $ utilisera le format de match privé normal. Cependant, au lieu de Trios, cet événement verra les Duos s’affronter, avec un événement pour l’Europe et un pour l’Amérique du Nord. Les équipes gagneront des points par élimination, avec un multiplicateur de score pour le placement. L’équipe ayant le score le plus élevé après 5 matchs gagne et remporte 15 000 $.

Équipes

La liste complète des équipes n’a pas encore été annoncée, mais nous savons que nous attendons les meilleurs tels que Jukezy et Fifakill dans l’UE, et Aydan et Rated en NA. NA verra également le retour à Warzone pour Shroud; qui a annoncé sa participation à ce tournoi il y a quelques jours.

A la recherche d’un duo pour m’emmener dans des rivaux de Warzone, qui est intéressé ? – Michael Grzesiek (@shroud) 23 août 2021

Programme et comment regarder

La partie européenne de l’événement débutera à 10 h HE le mercredi 25 août, avec l’événement nord-américain commençant à 17 h HE. Avec cinq matchs programmés pour chaque événement, il devrait durer environ cinq heures, et vous pouvez tout regarder se dérouler sur la chaîne Twitch Rivals Twitch.

