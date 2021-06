CoD: Comment regarder le casse de 100 000 $ de la zone de guerre de Dallas Empire

in

Un autre tournoi de 100 000 $ est arrivé, cette fois organisé par l’Empire de Dallas.

Ce soir, Dallas Empire donne le coup d’envoi d’un autre tournoi Warzone à 100 000 $. Celui-ci est un peu différent car il s’étend sur deux jours et propose de nombreux petits défis pour gagner de l’argent supplémentaire.

Format

Le Warzone Heist de 100 000 $ de Dallas Empire propose un format sur 2 jours. Le jour 1 voit les duos s’affronter dans une course de qualification sur trois heures pour se qualifier pour le jour 2. Cette journée propose également des défis que les joueurs peuvent relever afin de gagner de l’argent supplémentaire.

Le jour 2 verra les équipes qualifiées s’affronter dans un double élim au meilleur des trois. Cela comportera l’action normale de course à mort 2v2 que nous voyons normalement, et se terminera avec une équipe prenant la plus grande part des 100 000 $.

Équipes

Les équipes complètes n’ont pas encore été annoncées pour le tournoi, mais nous pouvons nous attendre à voir les meilleurs des meilleurs tels que Tommey, Rated, Aydan, Almond et bien d’autres.

Programme et comment regarder

Le Warzone Heist de 100 000 $ de Dallas Empire débute à 13 h HE aujourd’hui et demain. Vous pouvez regarder sur la chaîne Twitch de Call of Duty, ou votre concurrent préféré diffusera également son POV.

