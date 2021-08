CoD: Comment regarder le tournoi 100 000 $ ROKKR Royale Warzone

in

Voici toutes les informations sur le tournoi 100 000 $ ROKKR Royale Warzone de ce soir.

Ce soir, le 100 000 $ ROKKR Royale organisé par Minnesota ROKKR commence. Avec beaucoup de mini-jeux et de rebondissements au format, ce n’est pas votre tournoi Warzone habituel. Voici donc tout ce que vous devez savoir avant l’action de ce soir.

Format

Jour un

Le premier jour proposera trois matchs privés, tous avec un ensemble de règles différent.

Jeu 1 – Armes à butin au sol uniquement (6 000 $ à la 1ère place) Jeu 2 – Pistolets et tireurs d’élite uniquement (6 000 $ à la 1ère place) Jeu 3 – Match standard, aucune restriction (6 000 $ à la 1ère place)

Jour deux

Le deuxième jour, les équipes jouent 5 matchs privés, gagnant des points pour les éliminations et un multiplicateur de score pour le placement.

Tout au long des deux jours, des contrats en espèces seront présents, permettant aux joueurs de gagner de l’argent supplémentaire. Cela va de la plus longue tuerie de snipe à un aller-retour en train.

Capitaines d’équipe

Almond Blazt Smixie SuperEvan JoeWo Frozone Nikolarn Skrapz Destroy UnRational OverGirlTV FaZe Bloo Censor LEGIQN Swagg Picnick QueenShadows SavyUltras90 Jukeyz Angelika Flexz Wagnificentt Silly Ttinyy Nobuspartan HollyLive

Programme et comment regarder

Le 100 000 $ ROKKR Royale débute à 15 h HE les deux jours et peut être regardé sur la chaîne Call of Duty Twitch. Cependant, votre concurrent préféré diffusera également son POV.

