CoD: Comment regarder le tournoi MayDay Warzone de 25000 $ des Royal Ravens de Londres

L’action Warzone se poursuit, les Royal Ravens organisant ce soir un tournoi à 25 000 $.

Des tournois Warzone ont eu lieu presque tous les jours depuis la sortie de la saison 3. Et juste au moment où l’un se termine, un autre commence. Hier soir, nous avons vu la conclusion du 100K $ Invitational de Nadeshot, et avec certains des meilleurs joueurs exposés, ils seront également en compétition ce soir. Le tournoi MayDay des Royal Ravens de Londres commence ce soir, alors voici tout ce que vous devez savoir.

Format

Le tournoi MayDay à 25 000 $ des Royal Ravens de Londres verra s’affronter 10 des meilleurs trios du monde. Comme il s’agit d’un tournoi en trios, nous nous attendons à ce que ce soit une course à tuer chronométrée. Malheureusement, c’est le format de tournoi le plus détesté par la plupart des fans et des joueurs, mais il fournit toujours le gameplay de Warzone de haute compétence que nous connaissons et aimons tous.

Les équipes

Les équipes doivent encore être annoncées. Cependant, nous nous attendons à voir des Royal Ravens tels que Jukeyz et peut-être Vikkstar en compétition. Tout en étant aussi les meilleurs au monde comme Tommey, Rated et Aydan jouant de l’autre côté de l’étang.

Horaire et comment regarder

Le tournoi de 25K $ MayDay Warzone de Londres débutera à 14 h HE ce soir. L’événement sera diffusé sur la chaîne Twitch de Call of Duty, mais votre concurrent préféré montrera également son point de vue.

