CoD: Decemate remplace Loony sur la liste de départ de Seattle Surge

Decemate est de retour dans la Ligue, cette fois avec le Surge.

Le Seattle Surge a connu des difficultés au cours de ses deux premières années de la Call of Duty League. Cependant, cette année, ils ont ressemblé à une équipe avec un potentiel majeur qui a juste du mal à le faire fonctionner. Cela a entraîné un changement de liste et voit Jacob «Decemate» Cato revenir dans la Ligue.

Decemate est un joueur SMG qui a commencé sa carrière compétitive lors de la saison 2018 de la Seconde Guerre mondiale. En 2020, Decemate a rejoint les LA Guerrillas, alors qu’ils se débattaient tout au long de la saison, Decemate était l’une de leurs étincelles brillantes aux côtés de Vivid et Blazt, et nous nous attendions tous à les voir rester pour 2021. Cependant, Decemate s’est retrouvé dans Challengers, et ici il a bien placé, remportant un événement Open, deux Coupes et les Playoffs Elite Stage 2.

Decemate remplacera Loony sur Seattle Surge, alors qu’ils cherchaient à améliorer leur agressivité SMG et à apporter plus de points à l’équipe. Avec des matchs contre Atlanta FaZe et Florida Mutineers plus tard cette semaine, Seattle cherchera à gagner au moins l’un d’entre eux, sinon les deux.

