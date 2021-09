CoD frustré: les joueurs de Warzone demandent aux développeurs une pénalité pour abandon

in

Call of Duty: Warzone est déjà une expérience frustrante avec tant de tricheurs, mais les joueurs en ont également marre des coéquipiers qui quittent les matchs tôt. Les matchs en duos, trios ou quads de Warzone avec des joueurs aléatoires peuvent rapidement se transformer en une expérience solo, et les joueurs demandent au développeur Raven Software d’ajouter une pénalité pour ces lâcheurs.

Le post Reddit du joueur de Warzone Binarycold sur la frustration avec les lâcheurs aléatoires a déclenché une conversation, car de nombreux autres joueurs ont laissé des commentaires de frustrations similaires. Les joueurs aléatoires ne restent pas souvent dans les parages et regardent le match assez longtemps pour donner à leurs coéquipiers une chance de les ramener.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Black Ops Cold War & Warzone – Bande-annonce cinématique officielle de la cinquième saison

Le mode Battle Royale standard de Warzone offre aux joueurs trois façons différentes de rejoindre le match. Les joueurs peuvent se battre pour une seconde chance à Verdansk avec le Goulag, où les joueurs “morts” vont s’affronter dans un match 1v1 pour voir qui gagnera l’opportunité de revenir dans le combat. Il existe également des stations d’achat qui permettent aux coéquipiers de faire revivre leurs coéquipiers tombés au combat pour 4 500 $. Enfin, il y a même une chance qu’un événement Warzone aléatoire appelé Jailbreak ramène tous les joueurs spectateurs au match.

Malheureusement, certains coéquipiers semblent trop impatients d’attendre une autre opportunité dans le match, comme le dit Binarycold, “Je veux dire, ces mecs quittent avant le goulag, à la minute où ils meurent, boum ! Ils sont sortis.”

Espérons que Raven Software prendra note de ces plaintes et les écoutera. Les matchs de Warzone ont certainement besoin d’une sorte de pénalité d’interdiction de temps pour ceux qui quittent les matchs plus tôt, ce qui pourrait être quelque chose de similaire aux pénalités du mode de jeu compétitif de Ligue de Black Ops Cold War. Treyarch pénalise les joueurs qui quittent les matches de League Play avec des suspensions de 15 minutes.

Warzone devrait obtenir un nouveau système anti-triche et une nouvelle carte avec l’intégration de Call of Duty: Vanguard plus tard cette année, donc si une pénalité n’arrive pas pour les abandons de Verdansk, une pénalité pourrait peut-être devenir disponible pour la carte sur le thème de Vanguard.

Dans d’autres nouvelles de Warzone, Verdansk subit probablement des changements majeurs sur la carte après que la nouvelle bande-annonce cinématique de la saison 6 d’aujourd’hui montre la destruction du stade de la carte et d’autres points d’intérêt.

La saison 6 de Call of Duty devrait arriver alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.