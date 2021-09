CoD: le nouveau mode Iron Trials ’84 de Warzone devrait apporter des changements majeurs

Aujourd’hui, le développeur Raven Software a détaillé une version hardcore de Battle Royale à venir sur Call of Duty: Warzone. Surnommé Iron Trials, le mode ne fournira pas de cadeaux gratuits pour le chargement et sera beaucoup plus difficile que le mode standard.

Les joueurs peuvent s’attendre à beaucoup de familiarités dans le prochain mode Iron Trials ’84. C’est toujours un jeu d’être la dernière équipe debout, avec des effondrements de cercle, des pillages et une chance de se battre pour une seconde chance dans le Goulag. Cependant, ce nouveau mode est configuré pour modifier la formule actuelle de Warzone pour quelque chose censé être beaucoup plus épuisant.

La durée du match et l’effondrement du cercle changent à Verdansk. Les chronomètres de ronde seront réduits de 12 %, tandis que la vitesse d’effondrement du cercle a été augmentée de 12 %. Ces changements vont accélérer le rythme des matchs. Cependant, le transport sera beaucoup plus rare dans ces matchs plus rapides, car Raven a révélé que seuls les VTT et les motos tout terrain seront disponibles.

Changements d’opérateurs

Des changements sont également apportés à la santé et à l’équipement des opérateurs. La santé de base des joueurs passe de 100 à 250 points de vie de base. Bien que cela semble beaucoup, Raven augmente le délai de régénération de cinq à sept secondes, et le taux de régénération par seconde a été réduit de 120 par seconde à 40. Ainsi, les joueurs ont beaucoup de santé maintenant, mais ils ne le feront pas. t se régénèrent rapidement s’ils subissent des dégâts lors d’un combat.

Tous les joueurs participeront aux matchs avec un Magnum .44 et un Sledgehammer équipés, donc tout le monde commence sur un pied d’égalité.

Butin et chargements

Le pool d’objets pour les boîtes de ravitaillement et les objets trouvés au sol sera considérablement modifié par rapport aux matchs standard, dans lesquels Raven dit: “Ce mode met également l’accent sur l’importance de la récupération pour survivre.” Les plans d’armes de rareté épiques et légendaires seront plus difficiles à trouver, et ces matchs n’incluront pas les puissantes améliorations de champ Dead Silence ou Stopping Power Rounds de Warzone.

Iron Trials ’84 supprimera les baisses de chargement gratuites. La seule façon d’équiper des chargements personnalisés sera d’en acheter un, et ceux-ci sont désormais proposés à un prix plus élevé. Le prix des baisses de chargement est passé de 10 000 $ à 15 000 $ par marqueur de chargement.

Le prix de la station d’achat augmente : Bundle d’armure : 1 500 $ à 2 000 $Masque à gaz : 3 000 $ à 4 000 $ Grève de cluster : 3 000 $ à 4 000 $Attaque de précision : 3 500 $ à 4 500 $Self Revive : 4 000 $ à 5 000 $UAV : 4 000 $ à 6 000 $Marqueur de chute de chargement : 10 000 $ à 15 000 $

Changements d’armes à feu et d’équipement

Les fusils de sniper auront un léger changement dans Iron Trials ’84, car un seul tir à la tête d’un sniper n’abattra un ennemi que s’il se trouve à moins de 30 mètres. Il faudra plus d’un coup pour éliminer un joueur.

Pour les changements d’équipement, les grenades paralysantes auront moins d’impact, car la durée de l’effet d’étourdissement sera réduite de 50%. Les seringues médicales auront un nerf avec un taux de régénération réduit de 50%, mais cela empêchera probablement les joueurs de se fier aux seringues avec le taux de régénération réduit des joueurs d’Iron Trials ’84.

Nouvelles règles du goulag

Le Goulag limitera les options d’armes pour Iron Trials ’84. Les joueurs peuvent s’attendre à une sélection limitée d’équipements tactiques et les armes n’incluront rien d’akimbo, ni de fusils de chasse semi-automatiques ou entièrement automatiques.

Le message de Raven indique également que les joueurs qui survivent à leur match du Goulag se redéployeront avec tout l’équipement restant de ce combat. C’est un peu vague, mais il semble que les joueurs utiliseront tout ce avec quoi ils gagneront leur match du Goulag.

Iron Trials ’84 sera disponible en tant que liste de lecture Duos avec la mise à jour de la liste de lecture du 16 septembre, et ce nouveau mode hardcore devrait durer environ deux semaines.

Dans d’autres nouvelles de Warzone, une passe de réglage d’arme majeure a touché plusieurs armes populaires, notamment le fusil d’assaut Krig 6 et la mitraillette OTs 9. Et le multijoueur de Call of Duty: Vanguard entre dans son prochain week-end bêta demain, le 16 septembre, et cette fois, les joueurs sur Xbox peuvent se lancer.

Tout le contenu de Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination à l’égard des femmes.

