CoD: Le repêchage des capitaines des World Series Of Warzone EU Trios révélé

Voici les équipes du capitaine pour le premier événement EU World Series of Warzone.

Avec le deuxième événement des World Series of Warzone et le premier pour l’Europe qui se déroule aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil au repêchage terminé pour chaque équipe de capitaines. Chaque capitaine a choisi 10 trios à ajouter à sa liste, l’équipe gagnante remportant 100 000 $ supplémentaires.

Récent de l’équipe

Jukeyz Forpantheon Stikinson OhCoyle MikoloTV Donkaaklijn ThomasColler BerriTV SinapsisYT

Équipe Moonryde

Testyment ILame Izakdoo Flexz Encorestt Stylerz Criper Pannir Delux

Équipe Gotaga

LouiCM Cahowh1 Low4n Phyzikk BennyCentral Janowicz Velox Norby Xhankyy

Équipe Emzy

Skrapz Avieraptor ShukzNorris INoiizy Itslomba TeekayEU ZogoroTV MCKYTV Puxque

Équipe ImAngelikaa

Kayzahr ShivFPS Spratt MethodzSick SavyUltras90 Jaxstyle Orb Foty14 Morrog

Programme et comment regarder

L’événement World Series of Warzone d’aujourd’hui débutera à 12 h HE et sera diffusé sur la chaîne Twitch Rivals de Twitch. Avec six matchs à jouer, il est probable que le tournoi durera environ six heures.

