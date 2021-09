CoD: les conteneurs d’expédition bruyants de Warzone pourraient bientôt ouvrir

Les structures de conteneurs d’expédition ennuyeuses de Call of Duty: Warzone pourraient enfin ouvrir bientôt, alors qu’un aperçu des conteneurs d’expédition de Verdansk fait une brève apparition dans la bande-annonce cinématographique de la saison 5 de Treyarch pour le récit en cours de Black Ops Cold War.

La bande-annonce cinématographique d’hier montre les opérateurs Frank Woods et Jason Hudson discutant des événements récents des cinématiques précédentes de la saison 5, notamment Stitch et Kitsune activant la diffusion de Numbers. Woods et Hudson pensent que leur collègue opérateur Alder est devenu compromis après la diffusion.

Si vous clignez des yeux, vous pourriez manquer le clip rapide des structures d’expédition de Warzone lorsque Hudson mentionne qu’Adler est maintenant devenu un voyou à Verdansk. C’est probablement une allumette que les joueurs peuvent s’attendre à ce que quelque chose se passe enfin avec ces conteneurs.

Les mystérieux conteneurs d’expédition sont arrivés avec les stations de diffusion mobiles au début de la saison 5. Les conteneurs se trouvent à proximité de plusieurs points d’intérêt majeurs sur la carte, et ils sont tous empilés de la même manière. La pile fait trois conteneurs de haut et trois de large, avec deux conteneurs supplémentaires connectés sur les côtés. Chaque structure a un réservoir de carburant vert et un générateur attachés pour apparemment fournir de l’énergie à tout ce qui est caché à l’intérieur.

Image du conteneur d’expédition montrée dans la bande-annonce de la saison 5

Avec le début de l’événement Numbers, les stations de diffusion mobiles de la saison 5 ont finalement été activées, mais les conteneurs sont restés inutilisés, laissant de nombreux joueurs se demander à quoi servaient les structures, d’autant plus qu’elles sont très bruyantes.

Chaque pile de conteneurs émet un fort bourdonnement depuis l’intérieur de la structure. Peut-être que le son est censé provenir du générateur, mais on dirait plutôt qu’il vient de l’intérieur des conteneurs. Il est presque impossible d’entendre des bruits de pas ennemis à proximité de l’une des structures, alors j’espère que tout ce que Raven Software a prévu les calmera.

Cela laisse la grande question de ce qu’il y a à l’intérieur des conteneurs ? Certains joueurs espèrent qu’il s’agit d’un butin important, mais cela ressemble à une opportunité manquée pour Warzone. Nous avons déjà les salles Red Door remplies de butin. Espérons qu’il y ait quelque chose de beaucoup plus intéressant qui attend à l’intérieur. Et pourquoi les conteneurs de butin devraient-ils rester sous tension ?

Si cela est censé faire allusion à quelque chose qui se passe avant la fin de la saison 5, peut-être que les conteneurs contiennent des appareils spéciaux qui seront connectés à l’événement Numbers. Mais si la bande-annonce de sortie taquine quelque chose qui n’arrivera pas avant le début de la saison 6 en octobre, il est possible que l’événement Numbers soit suivi d’un événement sur le thème de la saison effrayante.

Le billet de blog Reloaded de la saison 5 de Call of Duty fait même une subtile mention de quelque chose qui se passe sous Verdansk :

“Alors que The Numbers Event est mis en ligne, Intel suggère que [[REDACTED]]sont sous Verdansk et que [[REDACTED]]est devenu AWOL – leur position serait liée aux coordonnées de ces [[REDACTED]]. Cela a conduit l’OTAN à envoyer un agent spécial [[REDACTED]]d’arrêter cette opération non autorisée, car elle pourrait mettre en péril l’agence dans la découverte et l’arrêt [[REDACTED]]. “

Adler est probablement l’agent mentionné qui est devenu AWOL, mais qu’y a-t-il sous la carte ? Peut-être que ce sont juste plus d’agents ayant subi un lavage de cerveau qui ne préparent rien de bon, mais l’événement Haunting of Verdansk de l’année dernière était très amusant avec des peurs de saut et des zombies, alors peut-être que quelque chose de mort-vivant ou d’effrayant se tient à l’intérieur des conteneurs d’expédition de Warzone ou remplit les puits de mine qui courir sous Verdansk. Les zombies ne seront pas exactement une idée nouvelle, et je serais heureux avec n’importe quelle variété de créatures de monstres ou de boss en mode Zombies, mais même un butin ennuyeux est meilleur que ces conteneurs bruyants qui continuent de punir les oreilles de tout le monde.

De plus, la bande-annonce cinématographique d’hier a également stimulé le retour d’Alex Mason, qui était le principal protagoniste et agent de lavage de cerveau de Black Ops 1. Cela signifie probablement qu’il sera un opérateur jouable pour Warzone et Black Ops Cold War dans la saison 6.

Tout ce contenu saisonnier se poursuit pour Call of Duty alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

