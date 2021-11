CoD : les fans de Zombies ne sont pas satisfaits de Der Anfang

Chaque fois qu’un nouveau jeu Call of Duty sort, c’est un motif de célébration dans toutes les sous-communautés dédiées de Warzone, du multijoueur, de la campagne et bien sûr Des morts-vivants. Cependant, pour ceux qui ont une place dans leur cœur pour combattre les hordes de morts-vivants, il semble que Call of Duty : l’Avant-garde peut-être contrecarré cette tendance avec une expérience terne, grâce à la nouvelle carte Der Anfang.

D’abord, un peu de contextualisation. Call of Duty: Zombies, bien qu’initialement un mode de jeu de survie basé sur les vagues attaché à World at War en 2008, a évolué rapidement au cours de la dernière décennie. Le mode a maintenant une réputation pour ses mises en page de carte très complexes et ses secrets cachés de manière complexe que la communauté recherche avec voracité.

Le problème pour le moment est que dans l’état actuel des choses, Der Anfang semble manquer dans plusieurs domaines clés. Cela a laissé la communauté dédiée construite autour des zombies se gratter la tête et se demander à qui est destinée la carte ?

Ensuite, il y a la nouvelle approche de l’expérience de jeu générale avec Der Anfang. Cette nouvelle carte a été déclarée par Treyarch comme une combinaison entre une carte à base ronde et Outbreak. La carte de survie typique est basée sur le tour à mesure que la difficulté augmente avec le temps, tandis que Outbreak est beaucoup plus ouvert et favorise l’exploration plutôt que de trouver un endroit sûr et de le défendre.

Comme l’a souligné Lyrcmrc, utilisateur de Reddit, cette combinaison n’améliore pas vraiment les forces des deux formes de zombies. Der Anfang semble être surpris en train d’essayer de faire deux choses à la fois, en simplifiant les aspects fondamentaux pour plaire à une nouvelle vague de joueurs, mais sans les forces présentes dans l’un ou l’autre mode distinct. Les objectifs semblent être considérés par beaucoup comme un obstacle à une carte de survie au rythme rapide plus pure et plus agréable.

En parlant d’objectifs secondaires, il y en a beaucoup. Représenté avec brio par cette vidéo (franchement hilarante) de l’utilisateur de Reddit Xray 5674, une grande partie de la boucle de gameplay de Der Anfang semble courir et interagir avec les mêmes objectifs encore et encore. Boire aux fontaines, fabriquer des améliorations et sauter à travers les portails à répétition pendant des siècles.

Ensuite, peut-être la plus accablante des réactions initiales de la communauté, vient du célèbre créateur de contenu Call of Duty Milo – ou MrRoflWaffles – qui a parlé à son public en disant « Je vais être franc avec vous ici, n’achetez pas encore le jeu . Si vous l’achetez pour des zombies, ne le faites pas. S’il te plaît. Je ne veux pas que vous soyez déçus, et si vous l’achetez pour des zombies… je ne le ferais pas encore. J’attendrais une vente, ou j’attendrais un week-end gratuit.

Alors que les fans attendent l’ajout de nouveau contenu Zombies à côté de la première saison de contenu pour Call of Duty: Vanguard, il semble qu’au moins pour l’instant, Der Anfang ait pu sortir de sa tombe un peu plus tôt. Peut-être qu’avec le temps, cette nouvelle ère des zombies commencera à prendre une forme plus attrayante, mais il est clair que beaucoup de travail doit être fait pour inverser une première impression négative.

L’accueil réservé à cette nouvelle itération de Zombies intervient après la publication des critiques positives, mais pas parfaites, pour Call of Duty: Vanguard. Vous pouvez lire un résumé de toutes les principales critiques du jeu ici pour une meilleure idée de ce à quoi ressemble le jeu complet.