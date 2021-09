in

L’un des SMG les plus puissants du jeu revient dans la saison 5.

Depuis la sortie de Modern Warfare en 2019, le MP5 est l’une des meilleures armes du jeu. Avec sa cadence de tir rapide et ses dégâts élevés, le MP5 est également rapidement devenu l’une des meilleures options pour Warzone. Suite à quelques mises à jour récentes, voici le meilleur chargement pour le MW MP5.

Configuration de la classe MW MP5

Baril: Suppresseur intégral monolithique

Laser: Laser 5mW

Sous-canon : Poignée avant Merc

Munition: 45 cartouches rondes

Stocker: FTAC pliable

Ce chargement MW MP5 en fait facilement l’un des meilleurs SMG du jeu et un excellent choix pour votre secondaire dans Warzone. Avec la vitesse et les dégâts incroyables du MP5, il est excellent à courte portée et devrait être utilisé à l’intérieur des bâtiments en combat rapproché.

Le post CoD: Meilleure configuration de classe MW MP5 pour la saison 5 de Warzone est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.