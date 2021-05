COD Mobile: 5 meilleures armes de la saison 3

Voici les meilleures armes que vous pouvez utiliser actuellement dans COD Mobile.

COD Mobile a une méta en constante évolution, diverses armes étant populaires pendant une durée donnée. Avec le déploiement de la saison 3 environ deux semaines, nous sommes confiants quant à quelques armes qui se démarquent des autres. Ces armes ont un taux de réussite élevé dans divers modes de jeu, mais le style de jeu des individus joue un rôle crucial dans la décision du résultat. Jetons un coup d’œil aux meilleures armes que vous pouvez utiliser dans la méta actuelle:

Lieu

Locus est un fusil de précision à verrou qui a des dégâts très élevés et peut tuer les ennemis d’un seul coup sur le haut du torse, du cou et de la tête. Avec une grande précision, le Locus est un choix prometteur pour les joueurs qui cherchent à se battre sur de plus longues distances, mais peuvent également frapper ces tirs à courte portée pour abattre rapidement les ennemis. L’utilisation de FMJ est excellente sur Locus, mais certains joueurs peuvent trouver la puissance d’arrêt plus utile. Certaines autres mentions honorables comme alternatives à Locus sont Outlaw et DL Q33.

DR-H

Le DR-H est l’une des armes les plus utilisées du jeu depuis son introduction dans le jeu. C’est l’un des meilleurs fusils d’assaut du jeu en raison de sa précision, de sa mobilité et de son contrôle décents. Même avec une propagation de balle inconfortable, le DR-H semble très puissant dans les scénarios de combat rapproché. Le fusil d’assaut est le meilleur lorsqu’il est utilisé avec 25 Round OTM Mag, un MIP Strike Stock, OWC Laser – Tactical et Strike Foregrip. Cependant, les joueurs sont libres d’expérimenter différentes pièces jointes en fonction de leur style de jeu.

PP19 Bizon

Le PP19 Bizon est un ajout récent à la classe d’armes SMG. Bien que le pistolet manque un peu de dégâts, il est assez décent pour un SMG. Le Bizon compense ses dommages avec d’autres fonctionnalités exceptionnelles comme un chargeur de 64 coups, une grande précision, une mobilité et une cadence de tir. Certains des meilleurs accessoires incluent le MIP Extended Light Barrel, OWC Laser – Tactical et Granulated Grip Tape.

Man-O-War

Même après les nerfs au pistolet la saison dernière, le Man-O-War se tient debout et est l’une des meilleures armes du jeu. Le fusil d’assaut est définitivement une bête dans le combat rapproché et surpasse la plupart des autres joueurs avec sa grande précision. Man-O-War est également un fusil d’assaut étonnant pour les engagements à longue portée avec les bons accessoires tels que OWC Ranger and Compensator, Tactical Foregrip A et Granulated Grip Tape.

QQ9

Le QQ9 est sans doute le meilleur SMG du jeu. Avec des buffs importants au pistolet, le QQ9 est devenu une bête dans les combats rapprochés et même les combats à moyenne et longue portée. Le SMG possède certaines des meilleures statistiques du jeu et brille dans presque tous les domaines, y compris la portée, la mobilité et la cadence de tir. Certains des meilleurs accessoires pour cette arme incluent RTC Recon Tac Long, MIP Strike Stock, OWC Laser Tactical et Strike Foregrip.

Images de vedette: Activision

