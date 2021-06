COD Mobile: Comment obtenir la médaille Worm, Floater, Avenger et Bull’s Eye

Voici comment vous pouvez gagner des médailles et les montrer aux autres.

Si vous avez déjà joué à des jeux de la franchise Call of Duty, vous connaissez probablement Medals. Reçues après avoir terminé une tâche particulière, les médailles peuvent être affichées sur votre profil pour afficher vos compétences. Ou juste pour lui donner une allure chic. Récemment, Activision a introduit deux nouveaux défis saisonniers dans COD Mobile où vous devez acquérir des médailles Worm, Floater, Avenger et Bull’s Eye afin de terminer différentes missions et de gagner leurs récompenses correspondantes.

Voici comment vous procurer ces médailles dans Call of Duty: Mobile.

Médaille de ver

Pour obtenir la médaille Worm, vous devrez jouer au mode Battle Royale et rester couché pendant plus de 180 secondes. Mais gardez à l’esprit que cette médaille ne sera pas acquise si vous effectuez cette tâche en mode Guerre.

Médaille flottante

Pour obtenir la médaille de flotteur, vous devez nager sur plus de 500 mètres en mode Battle Royale, à l’exception du mode Warfare. Après cela, la médaille sera automatiquement ajoutée à votre profil dans la section Médailles.

Médaille du Vengeur

Pour acquérir la médaille Avenger, vous devrez tuer un ennemi qui a récemment tué un coéquipier en mode multijoueur.

Médaille Oeil de Bœuf

Pour obtenir une médaille Bull’s Eye, vous devez d’abord équiper Hunter Killer Drone comme l’un de vos scores. Pour ce faire, accédez à la section Scorestreaks en mode multijoueur, sélectionnez Hunter Killer Drone et équipez-le comme l’un de vos scorestreaks. Vous devez maintenant tuer un ennemi avec le Hunter Killer Drone pour obtenir la médaille Bull’s Eye.

