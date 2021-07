CoD Mobile : liste des niveaux d’armes de la saison 5

Top guns dans la saison 5 pour conquérir le champ de bataille.

La méta de Call of Duty: Mobile change constamment avec des correctifs et des ajustements d’armes. Il y a de légères modifications dans la méta lorsque les joueurs mûrissent au fil du temps, s’adaptant à différents styles de jeu. Parfois, il est difficile pour les joueurs de garder une trace des armes, qui fonctionnent bien dans le jeu. Récemment, les tireurs d’élite de COD Mobile ont pris un coup et ne sont pas beaucoup utilisés par les joueurs suivant la méta de son livre. C’est là que notre liste de niveaux entre en jeu pour aider les joueurs à choisir les meilleurs de leur arsenal. Jetons un coup d’œil aux meilleures armes de la saison 5 de COD Mobile.

PP19 Bizon

Le Bizon est une arme facile à utiliser, ce qui en fait l’arme préférée de la plupart des gens. Il a un modèle de recul amical et peut éliminer rapidement les ennemis. L’une des principales raisons pour lesquelles les joueurs aiment utiliser le Bizon est sa taille incroyablement longue. Le pistolet est particulièrement bon dans les combats rapprochés, alors ne vous attendez pas à frapper des tirs à la tête à longue portée en déplacement. Bizon est une arme de niveau S à partir de maintenant. Grip Tape granulé, Extended Mag et OWC Laser – Tactical sont bons avec le Bizon.

COMME VAL

Bien que peu appréciée par de nombreux joueurs, l’AS VAL a certainement de nombreux atouts. Il a une grande cadence de tir rapide qui lui permet de bien fonctionner à courte et moyenne portée. Le pistolet est meilleur avec un chargeur étendu. Cependant, il a un modèle de recul difficile à contrôler, ce qui rend les tirs à longue distance difficiles et constitue un défi pour la plupart des joueurs. OWC Laser – Tactical, KM Combat Stock et Rubber Grip Tape sont d’excellents ajouts à l’AS VAL.

DR-H

Le DR-H est l’un des plus performants depuis sa création. Cohérent et très fiable, ce pistolet est un fusil d’assaut S-Tier à l’allure macho. Bien qu’il ait un recul élevé, le DR-H offre des dégâts très élevés, ce qui en fait une arme mortelle. Avec de bons accessoires, le DR-H est censé dominer les matchs. Red Dot Sight, Extended Mag et Foregrip sont des accessoires importants pour l’arme.

QQ9

Le QQ9 est une mitraillette S-Tier à cadence de tir élevée, très appréciée dans les situations de combat rapproché. Non seulement il termine rapidement les joueurs ennemis, mais le QQ9 inflige des dégâts incroyables et offre une mobilité et une précision plus que satisfaisantes. Cependant, les joueurs doivent choisir avec soin les pièces jointes pour augmenter la taille de son magazine et réduire le besoin de rechargement. Red Dot Sight, les chargeurs Quickdraw et Foregrip sont des éléments indispensables avec cette arme.

Holger 26

Le Holger 26 est une arme relativement nouvelle qui figure sur cette liste car elle ressemble à un fusil d’assaut même après avoir été une mitrailleuse légère. Il a peu de dégâts, mais il compense cela avec une précision et une mobilité insensées. Étant un LMG, Holger 26 fonctionne bien à longue distance. Red Dot Sight 5, QWC Laser – Tactical, Tactical Foregrip A et Granulated Grip Tape sont des ajouts nécessaires à l’équipement de Holger.

