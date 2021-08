CoD: nous essayons maintenant de gagner les championnats NA 2021 Challengers

L’équipe de l’ex-Subliners Academy domine en Amérique du Nord.

Avec l’Amérique du Nord alignant le plus grand nombre de talents, y compris d’anciens pros de la scène Challengers, nous étions assurés d’un incroyable Champs. Avec de multiples bouleversements et des résultats surprenants, c’est We Are Trying Now qui est arrivé en tête. L’ancienne équipe de la Subliners Academy composée de Mohak, Prolute, Spart et Saints a dominé et a remporté 40 000 $.

Nous essayons maintenant – NA Champs

Alors qu’ils sont allés 3-0 dans le groupe, We Are Trying Now n’a pas eu un début extrêmement dominant aux Champs car ils ont terminé les groupes avec un record de carte de 9-2. Cependant, un record de match de 3-0 les a vus entrer dans le Winners Bracket contre uT Crew, un affrontement difficile.

Cependant, un balayage de 3-0 a rendu les choses faciles, et We Are Trying Now est passé à son prochain adversaire, Équipe Canada. Celui-ci s’est rapproché, mais c’est une victoire 3-2 qui a permis à l’équipe de se qualifier pour les demi-finales. Ici, ils ont affronté The Professionals, une liste d’anciens pros qui ont été mis au banc cette année. Eh bien, ils les ont fait ressembler à des amateurs, avec une victoire rapide 3-1 les envoyant à la finale des vainqueurs.

Dans les finales des gagnants, We Are Trying Now a affronté Arial Arise, un concurrent surprise dans le Top 3. Quoi qu’il en soit, ils ont été éliminés rapidement 3-0, passant à la Grande Finale. Ici, c’était la tête de série #1 Built By Gamers comme adversaires. Cependant, ils ne se sont pas beaucoup battus et un balayage facile de 3-0 a permis à We Are Trying Now de remporter le titre de Champions NA et 40 000 $.

Le poste CoD: nous essayons maintenant de gagner les championnats Challengers NA 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.