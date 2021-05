CoD: NYSL 100 000 $ WarzoneMania 2 Projet de commande révélé

À seulement une semaine du début du tournoi, l’ordre du repêchage a été révélé.

Le New York Subliners WarzoneMania était l’un des meilleurs tournois Warzone de l’année dernière, et la première fois était tellement agréable qu’ils ont dû le faire deux fois. Leur WarzoneMania à 100 000 $ revient les 7 et 8 juin, avec certains des plus grands noms de Warzone s’affrontant pour tenter de remporter le prize pool.

Hier soir, la commande Draft a été révélée. WarzoneMania propose un système de draft unique, où les 16 capitaines participeront à un draft de serpent qui garantit également que les équipes sont mixtes.

Commande provisoire de WarzoneMania

IceManIsaac Tommey C9EmZ KaleiRenay Angelika Swagg HusKerrs Aydan Jukeyz TeeP ZLaner Smixie

Ce projet de commande voit certains des gros frappeurs tels que Aydan, Jukeyz, TeeP et ZLaner tous vers la fin, leur permettant de choisir parmi les premiers du deuxième tour de joueurs. Le 8-12 semble être le point idéal dans la plupart de ces Drafts, donc ces joueurs auront hâte de choisir leurs équipes le 2 juin sur la chaîne NYSL Twitch.

